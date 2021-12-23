Муратов направил нобелевскую премию на благотворительность

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов передал большую часть своей Нобелевской премии благотворительным фондам. Об этом он рассказал изданию Znak.com.

Муратов вместе со званием нобелевского лауреата получил около 40,2 миллиона рублей. Тридцать из низ журналист передал организациям, которые выбирали читатели "Новой газеты", поддерживающие ее донатами.

По пять миллионов рублей Муратов пожертвовал детскому хоспису "Дом с маяком", фондам "Подари жизнь", "Круг добра" и "Вера". Еще десять миллионов рублей направлены в медицинский фонд работников СМИ, помогающий российским журналистам в борьбе с тяжелыми заболеваниями.

Часть денег Муратов пожертвовал на создание фильма о положении журналистов в России и раздал премии сотрудникам "Новой газеты". Остальное главред отложил на черный день для издания.

Муратов получил Нобелевскую премию за "усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира". 10 декабря на церемонии вручения премии журналист заявил, что это заслуга "Новой газеты" и тех российских журналистов, "кто погиб, защищая право людей на свободу слова". Шесть сотрудников "Новой газеты" были убиты за свою профессиональную деятельность.

21 октября, через две недели после объявления о том, что Муратову присуждена премия, его поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил благотворительную деятельность главреда и заявил, что дал бы ему премию за это.