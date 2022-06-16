Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов объявил о запуске нового журналистского проекта.

"Готовим для вас, несмотря ни на что, новый журнал - приложение к остановленной газете. Так и будет называться, по нашему первому слогу: "НО". И запустим под таким же названием ютуб-канал", - цитирует обращение Муратова к читателям издание "Медуза". Других подробностей главный редактор "Новой" не сообщил.

В конце марта "Новая газета", которая выходила с апреля 1993 года и являлась одним из самых читаемых российских оппозиционных СМИ, объявила о приостановке деятельности в связи с военной цензурой, введённой российскими властями. До этого редакция "Новой" дважды получала предупреждения от Роскомнадзора за материалы о войне в Украине.

7 апреля на главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова было совершено нападение - он был облит смесью краски и ацетона. По словам пострадавшего, напавший на него крикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов". Позже у главреда "Новой" были диагностированы ожоги глаз. "Новая газета", проведя собственное расследование, назвала имя напавшего на Муратова. По данным СМИ, это связанный с общественной организацией "Союз десантников России" Николай Трифонов. Уголовное дело о нападении на журналиста до сих пор не заведено.

В июне Дмитрий Муратов выставил на аукцион полученную им в октябре прошлого года Нобелевскую премию мира. Средства от её продажи журналист пообещал передать в пользу детей, пострадавших от войны в Украине. Финальные торги запланированы на 20 июня в Нью-Йорке.