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Рогозин об отказе США выдать визу космонавту из России: "А вот это не дело"

Часть Международной космической станции с двумя пристыкованными модулями

Госдепартамент США отказал российскому космонавту Николаю Чубу в получении американской визы. Как сообщают российские СМИ, Чуб направлялся в Космический центр Линдона Джонсона для участия в тренировках. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. В "Роскосмосе" отказались от официального комментария. Однако, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя сообщение РИА Новости, пишет в своём Твиттере:

"А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту".

В марте 2014 года санкции, запрещающие посещать США, были введены против главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Тогда он занимал должность вице-премьера российского правительства. В январе 2021 года сообщалось, что кандидат на должность руководителя представительства НАСА в России не получил дипломатическую визу.

18 января директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс сказала, что американская сторона вместе с "Роскосмосом" приступила к планированию и тренировкам по подготовке к полету российского космонавта на корабле Crew Dragon и американского астронавта на корабле "Союз". Такой полёт запланирован на осень 2022 года.

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