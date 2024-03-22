ДнепроГЭС серьёзно пострадала от российских ударов

Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) - крупнейшая ГЭС Украины, расположенная в городе Запорожье - серьёзно пострадала в результате российских ударов в ночь на 22 марта.

Как заявил директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире Украинской службы Радио Свобода, по Днепровской ГЭС было два прямых попадания. Второй энергоблок станции - ГЭС-2 - находится "в критическом состоянии" и неизвестно, сможет ли работать. "Мы теряем станцию", - сказал Сирота.

Он уточнил, что одна ракета попала в опору ГЭС-2, разрушены подкрановые балки. Разрушен также машинный зал и оборудование. Пострадала и ГЭС-1.

На станции после ракетных ударов начался пожар. На месте работают спасатели и энергетики. Ранее в Укргидроэнерго заявляли, что угрозы прорыва плотины нет.

В соцсетях публикуются фото и видео последствий удара.

В Запорожье в результате российских ударов, по данным местной администрации, погиб один человек, есть раненые. Два человека пропали без вести. Советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко писал, что под удар попал троллейбус, перевозивший рабочих станции. В соцсетях распространяется фото с горящим троллейбусом, однако нет информации о погибших или пострадавших.

ДнепроГЭС был сооружён в 1930-е годы, станция была одной из известных строек времён индустриализации в СССР. Плотина станции была разрушена советскими войсками при отступлении в 1941 году, после войны станцию восстановили. Впоследствии была сооружена ГЭС-2.

Россия в ночь на пятницу подвергла Украину очередному массированному ракетному обстрелу. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, это была самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время. Всего при ударе были использованы почти 100 ракет, а также дроны. Сообщается о перебоях с электричеством во многих областях Украины. Российские военные удар пока не комментировали.