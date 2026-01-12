1418 дней. Блогеры – о том, как "СВО" стала длиннее, чем ВОВ

Люди падки на даты и символы. Вот и символическая дата – 1418 дней полномасштабной войны России против Украины – не осталась незамеченной сетевой общественностью. 11 января 2026 года так называемая "СВО" сравнялась по продолжительности с "Великой Отечественной войной", как по советской традиции в России (и некоторых других бывших республиках СССР) называют советско-германскую войну 1941–1945 годов. Соответственно, сегодня нынешняя война длится уже на день дольше прошлой.

Цифру "1418" помнит любой бывший советский школьник. Идеология здесь повлияла на арифметику, причем сразу дважды. С одной стороны, счет дней войны велся с 22 июня 1941 года, даты нападения нацистской Германии на СССР, до 9 мая 1945-го – дня немецкой капитуляции, который в качестве даты окончания войны в Европе признавали только в Советском Союзе (остальной мир считал таковой 8 мая, когда капитуляция и была подписана, но поздно вечером, когда по московскому времени уже начались следующие сутки). С другой – "Великую Отечественную" почему-то ограничили только войной с Германией и ее союзниками в Европе, хотя позднее в 1945-м СССР успел, хоть и недолго, но весьма успешно повоевать в Азии с Японией. Ну и, естественно, в том, чтобы выделить ВОВ из общего контекста Второй мировой войны, тоже был и остается сомнительный резон: в российской исторической памяти "отрезается" период с сентября 1939 по июнь 1941 года, когда сталинская империя активно сотрудничала с будущим смертельным врагом.

В общем, "1418 дней" – это во многом исторический миф, но этот миф работает, во всяком случае если судить по волне обсуждений и рассуждений, захлестнувшей русскоязычную блогосферу в связи с этой датой. Недурно, впрочем, помнить, что и по отношению к агрессии России против Украины 1418 – цифра немного лукавая, в действительности война длится намного дольше:

Катерина Барабаш

Говорят, с сегодняшнего дня война длится дольше той, что мы привыкли называть Великой Отечественной. Но не будем забывать, что на самом деле война началась в 2014-м. И я помню, как многие тогда не понимали, что война уже идет, что гибнут люди, что захвачена часть соседней страны, а многие из тех, кто сейчас ужасается войне, даже одобряли "возвращение" Крыма. Думали - ну заварушка на востоке Украины, ну столкновения, ну распятый мальчик. А я так хорошо помню ужас, охвативший меня 1 марта 2014 года, когда Совет Федерации проголосовал за возможность введения российских войск в Украину "в интересах безопасности граждан бла-бла-бла". Это было ощущение полного краха. Я зачем-то поехала на Большую Дмитровку к зданию Совета Федерации с намерением примкнуть там к акции протеста. Но у Совета Федерации никого не было...

В Z-лагере, который тоже не прошел мимо цифры "1418", наблюдается разнобой голосов. Некоторые дудят в одну дуду с официальной пропагандой, порой еще менее стесняясь в выражениях:

Валентина Лохматова

1418 дней.

Священное число для каждого русского сердца. Ровно столько длилась Великая Отечественная война. Сегодня СВО сравнялась по продолжительности с той Священной Войной, с титаническим подвигом наших предков.

Мы вновь стоим на том же рубеже. И сражаемся против того же врага. Нацизм не был добит в 1945-м. Оккультная антихристианская гидра лишь затаилась, чтобы прорасти на наших окраинах. Русофобская идеология киевского режима – прямой наследник гитлеровского нацизма. Мы сражаемся не с Украиной, а с недобитым бесом, обретшим новую форму.

В 1941-м гитлеровский Третий рейх объединил Европу – прообраз сегодняшнего Евросоюза. Среди идеологов ЕС в 1950-х был Шуман, нацистский недобиток, пригретый США. Но тогда и Америка, и Британия, преследуя свои интересы, были вынуждены помогать нам. Сегодня маски сброшены. Против России воюет весь западный оккультный антихристианский Содом.

У других провоенных комментаторов чувствуется озабоченность, вызванная тем, что 1418 дней прошли, а трубить победу явно рановато, и вообще, оказывается, к концу четвертого года войны хотелось бы "что-то понять":

В некоторых случаях недоумение переходит в откровенную критику и признание того, что "что-то пошло не так", причем совсем-совсем не так:

Есть и мнение, что подсчет дней нынешней войны как один из способов сравнения ее с войной 80-летней давности бессмыслен:

Да, "СВО" и ВОВ – войны очень разные. Что, собственно, многие и отмечают, проводя кропотливые сравнения:

Юлия Латынина

В отличие от Второй Мировой, это не тотальная война для России, в ней нет всеобщей мобилизации, нет даже принудительной мобилизации, есть вполне себе процветающая гражданская экономика, и это и есть стратегия Путина: едет каток и едет. (Хотя, разумеется, это война для России куда более критическая, чем Афганистан для США, и сколько каток может ехать без напряга, мы не знаем точно).

Анюта Степанова

Вдумайтесь: эта «маленькая победоносная спецоперация» официально сравнялась по длительности с самой масштабной и кровавой войной в истории СССР.

​Где результаты, «стратеги»?

​Давайте включим капельку иронии (хотя тут впору кричать от абсурда).

За те же 1418 дней советская армия:

• ​Прошла путь от Москвы и Волги до самого Берлина.

• ​Полностью разгромила врага.

• ​Поставила точку в истории Третьего рейха.

​А что мы имеем спустя 1418 дней сейчас?

• ​«Взятие Киева за три дня» превратилось в бесконечное «улучшение позиций» в руинах очередного поселка.

• ​Миллионные потери личного состава.

• ​Россия, которая когда-то праздновала победу над фашизмом, сама стала мировым изгоем и агрессором, используя те же методы, против которых сражалась коалиция разных стран.

Этот режим пожирает сам себя. Они так хотели «повторить», что повторили только сроки, превратив страну в копию того самого рейха.

Виктор Шендерович

Отсечка Великой Отечественной войны – 1418 дней – пройдена.

Непонятно, когда остановится счет этих дней, но совершенно очевидно, как это будет описано в будущих учебниках истории - в какие-то времена, когда это станет историей.

Что это было?

Это был, дети, распад Российской империи, её последняя безумная попытка настоять на своем. После обрушения сталинской конструкции владения полумиром, после отпадения территорий, ранее завоеванных им и предыдущими императорами – т.н. "стран соцлагеря", т.н. "союзных республик"...

После самоубийственного отказа России пойти эволюционным путем других европейских империй – британской, португальской, голландской...

На фоне личного мессианского безумия последнего императора, вознесшегося наверх, к ядерной кнопке и шантажу всего мира, классическим в истории способом – из ничего, как, по средневековому поверью, мыши заводятся от грязи. […]

Мы наблюдаем 1418 дней безумной братоубийственной войны, давно идущей уже просто ради самой войны, ибо за пределами этого индуцированного безумия наш питерский наполеончик - просто вор, нелегитимная тварь и серийный убийца. И он это знает.

Срока, за который наши деды - в другой, справедливой войне - успели отступить до Волги и дойти потом до Берлина, хватило ему на то, чтобы взять Купянск и отдать его обратно. В военном смысле - позорище, в историческом - вздох облегчения. Не будет больше никакой российской империи, забудьте.

Вот только сотни тысяч украинских жизней не вернуть.

Не вернуть и той России, которая сорок лет назад, казалось, начала помаленьку выходить из имперского, советского морока и обморока в какое-то человеческое будущее.

Deceived Russian

1418 дней... Сталин до Берлина дошел, А МЫ ДО ГАРАЖЕЙ ПОД УГЛЕДАРОМ

Zhan Gaskin

Путин побил рекорд Сталина: его СВО длиться дольше чем Великая Отечественная война (1418 дней). За 4 года оркам удалось продвинуться от Донецка до Покровска. А это 43 км. Я посчитал – улитка за это же время проползает почти в 2 раза дальше!

Анна Жарова

Сегодня 1418 дней с начала полномасштабной войны России против Украины. Число не круглое, но очень символичное.

Ровно 1418 дней длилась Вторая мировая война на Восточном фронте — с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го. Та самая «Великая Победа», которую нынешняя Россия полностью присвоила себе, вычеркнув союзников, исказив историю под себя и превратив память в идеологическое оружие.

И вот парадокс, от которого у российских националистов буквально подгорает. Государство, которое в своей мифологии «освободило половину Европы», не может победить Украину за то же количество дней. Не может, несмотря на тотальную мобилизацию и репрессии, ракетный террор против мирных городов, перенятую у нацистской Германии логику тотальной войны, привлечение северокорейских солдат и использование африканских наёмников.

Современная россия собрала всё самое тёмное из ХХ века, добавила к этому ложь, пропаганду и культ смерти, и всё равно не смогла сломить Украину.

1418 дней борьбы это про крах имперского мифа.

Украина стоит.

И этим уже переписывает историю настоящих победителей, настоящих героев!





Другие напоминают, что смысл и восприятие этой войны в Украине коренным образом отличаются от российского, в том числе и антивоенного:

Юрий Володарский

1418 дней.

Сегодня многие пишут о том, что нынешняя российско-украинская война длится уже дольше Великой Отечественной. Тем, кто это читает, не лишним будет учитывать несколько важных нюансов.

1. Речь идет только о полномасштабном вторжении. Для большинства украинцев война началась в 2014-м.

2. В нынешней украинской историографии понятия "Великая Отечественная война" не существует. Есть только "Вторая мировая".

3. Эту войну часто уподобляют той как борьбу добра со злом: тогда с нацизмом, сейчас с рашизмом. Однако в Украине теперь принято считать, что коммунистический СССР был таким же злом, как нацистская Германия, и что для украинцев это была чужая война.

* * *

В Киеве после пятничных российских ударов во многих районах не было ни электричества, ни воды, ни тепла. Сейчас ситуация постепнно улучшается, но тысячи домов все еще остаются без отопления. Всю ближайшую неделю в городе от 10 до 20 градусов мороза.

Много размышлений о том, как долго еще может продлиться война и какое влияние она окажет на тех, кто будет жить в послевоенных Украине и России.

Яков Миркин

Великая Отечественная длилась 1418 дней. Нынешней войне исполнится 1418 дней 11 (или 12?) января 2026 г. Прогноз пока все тот же: общая длительность – 7-8 лет от начала (аналог – ирано-иракская война). Почему?

1) Абсолютная непримиримость в главном пункте - территориальные уступки и их правовое признание другой воюющей стороной / международное признание

2) Не исчерпаны ресурсы, происходит их внешняя подпитка (как факт жизни, без его оценки)

3) Общества – в целом – еще не чувствуют свои потери настолько горькими и разрушительными, чтобы сложилось однозначное "народное мнение": "Заканчивайте! Пора заканчивать!" (ни на той, ни на другой стороне)

4) Нет нормированного распределения продовольствия – ключевое в любых мобилизационных режимах, чтобы "почувствовать" войну – всем.

5) Для значительной (хотя и сокращающейся) части населения война может по-прежнему представляться "где-то там"

6) Риски ядерного столкновения как "последнего аргумента" не кажутся реальными. Ну и зря

7) Высочайшая эффективность пропаганды. "До победного конца"

8) Сохранение подобий "открытых обществ", существовавших до 2022 г., незавершенность мобилизационных режимов, подобие жизни почти "как всегда".

Что дальше? Что ставить во главу угла в своих тревогах, в своих надеждах, в оценках того, что является правильным, а что – неправильным?

Есть только одна стоящая цель – сохранение человеческих жизней. Одной, десятка, миллионов.

Только эта цель – на cтороне света. Только она – моральна. Все остальное, как бы ни сложилось сегодня – изменится тысячу раз. Победитель – тот, кто обеспечит своему народу самый высокий уровень жизни, самую высокую продолжительность жизни.

Примеров в международной истории – сколько угодно. Каждый их знает.

Иван Курилла

Летом 2022 года мой европейский друг предположил, что начатая Путиным война будет продолжаться восемь лет. Для меня в тот момент это казалось невозможно долгим сроком (почему? - задаюсь я вопросом теперь), - и мы дипломатично сошлись на том, что история его страны научила его быть пессимистом.

Сегодня война продолжается уже больше, чем Великая Отечественная, и в комментах пишут о 21-летней Северной войне как новом ориентире.

Помимо смертей и разрушений продолжающихся ежедневно, целое поколение вырастает в условиях войны.

Мне исполнилось 18, когда Советский Союз возглавил Горбачев, и те 6 лет его правления были огромным периодом моего взросления и обретения взглядов.

Одним из очевидных, но поразивших меня моментов интервью Дианы Логиновой, была фраза, что в начале войны ей было 14 лет. Это ведь уже почти "для нее война была всегда", - всю ее сознательную жизнь. Это поколение, входящее сегодня в жизнь в условиях войны, репрессий и бесстыдной пропаганды, - каким оно станет? Бунтующим или циничным? Что оно будет делать, когда война закончится?

Julia Klettenberg

1418 дней

Сегодня полномасштабная часть войны России против Украины сравнялась с той частью Второй Мировой, которая вошла в историю, как Великая Отечественная.

И конца не видно.

Сегодня я посмотрела Нюрнберг Вандербильта

с гениальным Расселом Кроу

До дрожи обаятельное зло он сыграл

До тошноты

И очень мне понравилась реплика из этого фильма: «Все это произошло, потому что мы позволили»

Там много очень важных смыслов, в этом фильме.

И в очередной раз – никакой надежды.

P.S. «Войны перестали быть локальными, они теперь все – мировые» - говорит один из персонажей фильма.