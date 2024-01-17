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Алексей Навальный участвует в заседании суда по видеосвязи из колонии в поселке Харп на Ямале. 10 января 2024 года
Политика

273 дня в ШИЗО. Три года Алексея Навального после возвращения в Россию

Алексей Навальный участвует в заседании суда по видеосвязи из колонии в поселке Харп на Ямале. 10 января 2024 года Фото:Медиазона (Courtesy Image)

17 января 2021 года российского оппозиционного политика и автора антикоррупционных расследований Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления ядом группы "Новичок". Сразу после этого оппозиционера заключили под стражу, а по всей России начались акции протеста в его поддержку. За несколько дней митингов полицейские задержали более 10 тысяч человек. Самого Навального 19 января отправили в следственный изолятор "Матросская тишина", где он находился во время первого судебного процесса.

С тех пор Навальному вынесли четыре приговора, он сменил три колонии, более 270 дней провел в ШИЗО. Телеканал "Настоящее Время" собрал главное о преследовании политика, в цифрах и фактах.

Пять приговоров – один старый и четыре новых

Дело "Ив Роше", "клевета на ветерана", "мошенничество", "неуважение к суду", "экстремистское дело" – с января 2021 года в отношении оппозиционного политика вынесли четыре новых приговора по уголовным делам, а по одному изменили меру наказания.

Уже 2 февраля 2021 года Алексею Навальному заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 2 года и 8 месяцев.

Алексей Навальный в Мосгорсуде 3 февраля 2021 года. Фото: AP
Алексей Навальный в Мосгорсуде 3 февраля 2021 года. Фото: AP

Через три дня после этого начали рассматривать дело о клевете на ветерана Игната Артеменко: Навального приговорили к штрафу за то, что он назвал снявшихся в ролике в поддержку инициированных Владимиром Путиным изменений Конституции "холуями" (среди героев ролика был и Артеменко).

В марте 2022 года Навального признали виновным в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) – якобы он тратил пожертвования ФБК на личные нужды. А также виновным в проявлении неуважения к участникам судебного заседания (статья 297 УК РФ) по делу о клевете на ветерана в 2021 году. Политика приговорили к девяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 1,2 млн рублей.

Еще в июне 2021 года Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального признали экстремистскими организациями. Против политика и его соратников возбудили уголовное дело об участии в экстремистском сообществе (часть 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ). В августе 2023 года оппозиционера судили по этому "экстремистскому делу" и приговорили к 19 годам колонии особого режима по статьям о финансировании экстремизма (часть 2 статьи 282.3 УК РФ), о создании экстремистского сообщества (часть 3 статьи 282.1 УК РФ) и о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ). Также ему назначили штраф в 500 тысяч рублей, ограничение свободы на три года и запретили публикации в интернете на десять лет.

Алексей Навальный (второй слева) и его защитники во время приговора по делу об "экстремизме" в ИК-6 во Владимирской области. 4 августа 2023 года. Фото: AFP
Алексей Навальный (второй слева) и его защитники во время приговора по делу об "экстремизме" в ИК-6 во Владимирской области. 4 августа 2023 года. Фото: AFP

Кроме того, прямо сейчас в отношении политика расследуется еще несколько уголовных дел. О последнем из них стало известно 1 декабря 2023 года: против Навального возбудили дело о вандализме по мотивам политической ненависти или в составе группы лиц (часть 2 статьи 214 УК РФ). Как ранее сообщали его соратники, всего Алексей Навальный фигурант 14 уголовных дел: известно, что на стадии следствия в отношении него есть еще, например, уголовные дела об оправдании терроризма и о дезорганизации работы колонии, но подробностей о них почти нет.

Три колонии и два СИЗО

Когда в январе 2021 года Алексея Навального задержали, его сразу поместили в московское СИЗО "Матросская тишина", где он пробыл до конца февраля. После этого политика этапировали в СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области. Спустя менее чем две недели его перевезли в ИК-2 в Покрове. А летом 2022 года Навального перевели в колонию строгого режима ИК-6 в поселке Мелехово во Владимирской области. В декабре 2023 года оппозиционера этапировали в пятый раз – в ИК-3 "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе.

Три исчезновения во время этапа, самое долгое – на 19 дней

За три года заключения Алексей Навальный трижды пропадал надолго, и каждый раз это было связано с его этапированием в новую колонию. До декабря 2023 года самый долгий срок, на который он оказывался без связи, был шесть дней.

В последний раз адвокатов Алексея Навального перестали допускать к нему 6 декабря 2023 года. Позже стало известно, что политик больше не числится в ИК-6 Владимирской области. Судьи, рассматривающие иски оппозиционера, приостановили работу над его делами до "установления местонахождения". Комитет по правам человека ООН запрашивал у российских властей информацию о местонахождении политика. Лишь 25 декабря Навального нашли в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа – одной из самых северных колоний России, расположенной в условиях вечной мерзлоты.

Навального 24 раза отправляли в ШИЗО, он провел там 273 дня

За три года Навального 24 раза отправляли в штрафной изолятор, условия содержания в котором отличаются особой строгостью. Заключенным, пока они сидят в ШИЗО, нельзя гулять, получать посылки и постельное белье.

Первый раз политика отправили в штрафной изолятор 15 августа 2022 года на трое суток, так как он "регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы". Последний раз его поместили в ШИЗО на семь суток 9 января 2024 года после выхода из карантина в ИК-3 в Харпе, так как он якобы "отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает". В итоге чуть меньше чем за два года Навальный провел в ШИЗО 273 дня.

Три адвоката в СИЗО, одна – заочно под следствием. Соратники – в колониях и в розыске

Когда ФБК, штабы Навального, а также Фонд защиты прав граждан объявили "экстремистскими сообществами", у соратников Навального, а также у активистов прошли обыски, на них начали массово заводить дела. Те, кто не уехал из страны, подверглись уголовному преследованию.

Лилию Чанышеву, бывшего координатора уфимского штаба, приговорили к семи с половиной годам лишения свободы по делу об организации "экстремистского сообщества". Ксению Фадееву, бывшего координатора штаба в Томске, приговорили к девяти годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей, также обвинив в организации "экстремистского сообщества". Бывшего технического директора ютьюб-канала "Навальный LIVE" Даниэля Холодного как участника "экстремистского сообщества" осудили на восемь лет колонии общего режима. Бывшего главу штаба в Махачкале Эдуарда Атаева приговорили к шести с половиной годам колонии по делу о хранении взрывчатки, оружия и наркотиков. Александру Струкову, бывшему фотографу штаба в Москве, назначили восемь лет колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей из-за комментариев в телеграм-канале Znak.com.

Многие соратники оппозиционера, покинувшие Россию, объявлены в розыск и заочно приговорены. Так, в розыске бывший координатор штаба в Перми Сергей Ухов. А Александра Зыкова, бывшего координатора костромского штаба, заочно приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о распространении "фейков" про российскую армию.

Также осенью 2023 года троих адвокатов Навального: Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера – арестовали и отправили в СИЗО по делу об "участии в экстремистском сообществе" (часть 2 статьи 282.1 УК РФ). Успевшую покинуть Россию адвоката политика Оксану Михайлову обвинили по той же статье заочно.

Алексей Навальный участвует по видеосвязи из колонии в Мелехово в заседании Верховного суда по его жалобе, 22 июня 2023 года. Фото: AP
Алексей Навальный участвует по видеосвязи из колонии в Мелехово в заседании Верховного суда по его жалобе, 22 июня 2023 года. Фото: AP

Навальный подал к колонии более 70 исков. Суды не удовлетворили ни одного

За время заключения Алексея Навального в колонии в Мелехове он и его адвокаты подавали иски к руководству колонии ИК-6 более 70 раз. Однако каждый раз суд их отклоняет. Некоторые из жалоб и требований оппозиционера суды еще не рассмотрели, теперь Навальный участвует в них по видеосвязи из колонии в Харпе.

Последние иски были рассмотрены 10 и 11 января 2024 года. Один из них касался отправки в ШИЗО на 12 суток: Навальный оказался там после ссоры с инспектором владимирской ИК-6, который забрал у него ручку. Политик подал иск, в котором оспаривал водворение в ШИЗО, однако суд отклонил его.

Предметом другого иска было то, что заключенным дают в ШИЗО всего 15 минут на прием пищи вместо 30, из-за чего они "давятся кипятком". Еще одна жалоба была связана с тем, что в ШИЗО, а также ПКТ и ЕПКТ (помещениях камерного типа и единых помещениях камерного типа) разрешается иметь не более одного экземпляра религиозной литературы. 11 января 2024 года Верховный суд РФ отклонил эти два иска Алексея Навального.

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