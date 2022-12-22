"До последнего россиянина". Рунет о повышении призывного возраста

В России планируют повысить призывной возраст до 30 лет и увеличить почти в полтора раза численность армии. Об этом заявил министр обороны Шойгу.

Даже в лояльных кругах звучат и одобрение, и тревога!

Борис Рожин:

Армия получит больше ресурсов - материальных, финансовых, человеческих. Но без фанатизма, чтобы не надорвать экономику.

Концепция "пушки вместо масла" не наш выбор. Будут пытаться искать разумный баланс.

Александр Коц:

Главное, чтобы все это появилось в реальности, а не на слайдах и фотоотчетах, которые в новой, реформированной армии, по хорошему, нужно отменить.

Владлен Татарский:

А как и куда будут высаживаться эти дивизии ВДВ? Опять на алюминиевых БМД укрепы штурмовать?

Илья Крамник:

Как бы это сказать, чтоб ничего не. Обнародованные планы формирования новых соединений упираются в два тяжелых дефицита. Первое - дефицит командно-штабных кадров для россыпи вновь формируемых соединений и объединений, при том что способных офицеров и для имеющихся структур не хватало всегда, не хватает сейчас и не будет хватать завтра.

Второе - дефицит техники. Эти соединения предстоит разворачивать на фоне идущей войны, которая продолжает жрать свое - и битыми, и поломанными, и просто выслужившими ресурс, и все это нужно менять или ремонтировать (а потом все равно менять, но позже). Про трехсменную работу и все остальное известно, как и про узкие места - и они в основном у нас не в мощностях финальной сборки.

Что уж говорить об оппозиционных комментаторах.

Николай Митрохин:

Основное событие дня - не Зеленский в Вашингтоне и новый пакет американской помощи, включающей систему "Пэтриот" (маловато будет, маловато, только Киев прикрыть), а объявленная Путиным и Шойгу новая реформа российской армии, отменяющая по сути многие достижения армейской реформы 2008 года. Тогда армия стала компактной и почти профессиональной, теперь ВС РФ увеличиваются в два с половиной раза с примерно 650 тыс. до полутора миллионов, восстанавливаются многие структуры советского образца (в частности Московский и Ленинградский военные округа), резко расширяются прежде компактные подразделения - из бригад вырастают полноценные дивизии, появляются новые части (включая три мотопехотных и две десантных дивизии, и корпус на границу с Финляндией, большое количество авиационных и артиллерийских частей). И всё это разумеется должно быть оснащено новой надежной и современной техникой.

В условиях падения доходов от российского нефтяного экспорта и обвала экономики, а также демографического обвала.

Всё по анекдоту "Папа - теперь ты будешь меньше пить? Нет сынок - теперь ты будешь меньше есть."

Единственная позитивная новость для российских призывников - в недалеком будущем будут призывать с 21 одного года, но и до 30-ти (сейчас многие бегают от армии до 27 лет).

В своей речи Шойгу не скрывал, что прошедшая мобилизация была нужна не только для "стабилизации", но и для "наступательных действий". И хотя там клятвенно обещают (сегодня - Матвиенко), что больше таковых не будет, сама заявленная численность новой армии - в которой будет всего 650 тыс. контрактников, подразумевает, что за пушечным мясцом охота развернется не шуточная. То есть в год будут набирать 850 тыс. по призыву вместо нынешних примерно 300 тысяч. Многие из них пойдут в обслугу ВС РФ. От аутсорсинговых фирм предоставлявших армии услуги, решено отказаться, что выбьет основные доходы Пригожина, который последние месяцы воевал с Шойгу. Но это не значит, что призывники останутся в тылу. Обещают что сразу после призыва можно в первый же день подписать контракт, а значит, что призывников будут правдами и неправдами уламывать на этот статус и потом засылать на войну.

Если честно, не верится, что план такого широкомасштабного развертывания российской армии будет реализован хотя бы на треть. Российский ВПК не справляется с текущим обеспечением частей, а уж нарастить производство сложной техники в два-три раза и вовсе выглядит нереальной задачей.

Алексей Табалов:

Очевидно, что следующим этапом после повышения призывного возраста станет корректировка отсрочек от призыва и возможно увеличение срока службы, хотя Минобороны всячески опровергает такую возможность. Но не будем забывать недавнюю историю, когда о таком развитии событий проговорился один из подмосковных военкомов, т.е. о таком сценарии все же думают. А если думают, значит рано или поздно его реализуют.

Исходя из того, что подобные инициативы озвучены Министром обороны РФ и поддержаны верховным главнокомандующим, у меня нет сомнений, что они будут приняты и введение в действие в самое ближайшее время. Для этого нужно внести изменения в статью 22 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".

Короче, будет хуже!

Дмитрий Гудков:

Почему Шойгу говорит об изменении возраста призыва? Было 18-27, должно стать 21-30.

По одной простой причине: нужно больше людей на войну.

Им не важен возраст, им важно лишь то, что после школы многие идут в институт – как в спасение от армии.

Не будешь же ждать вуза до 21 года, откладывая жизнь на потом.

Так что это очень подлый и хитрый ход.

И войну прекращать они не будут.

До последнего россиянина не будут.

Майкл Наки:

Более того, министр обороны настаивает, чтобы переводить на контрактную службу можно было бы с первого дня. Это значит, что срочника можно будет прям сразу кидать в мясорубку, если вынудить его подписать контракт.

Эльвира Вихарева:

Зачем? – Чтобы труднее было избежать. Чтобы, так и быть, поучись, а потом – в армию. До 30 лет бегать куда труднее, там уже выстраиваются и семья, и работа.

А еще это значит, что на территории Украины никто останавливаться не собирается.

Как и в принципе не собирается.

Добавьте сюда увеличение числа военных с 1,15 миллиона до полутора миллионов. Все понятно?

И вариантов для молодых мужчин, кроме «уезжать», не остается.

Ловушка продолжает захлопываться.

Денис Греков:

Собственно, главное во всем, что озвучил сегодня этот потный Шойгу, это увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Это и есть план по окончательному превращению страны в тоталитарную помойку через уничтожение любой негосударственной составляющей в российской экономике, перманентный убой наиболее перспективного репродуктивно, трудоспособного и состоявшегося мужского населения. Промывка мозгов и внутренние репрессии прилагаются.

Максим Гонгальский:

Если кто не понял, изменение призывного возраста пройдет в два этапа:

На первом этапе максимальный возраст увеличат с 27 до 30 лет.

На втором - увеличат минимальный. Ну это как-нибудь потом, когда руки дойдут...

Екатерина Шульман:

Обратим внимание, что предельный возраст призыва до 30 лет предлагается повысить сразу, а нижнюю планку с 18 до 21 "увеличить поэтапно" - в течение какого периода? Начиная с какого года?



В нормальной ситуации увеличение возраста призыва можно было бы приветствовать: на службу надо брать не детей, а людей, получивших или имевших возможность получить хотя бы базовое образование выше среднего. Чем меньше в армии подростков, тем лучше. Но наша ситуация не нормальная, и смотришь прежде всего на предложение увеличить количество военнослужащих до полутора миллионов и записывать в контрактники с первого дня срочной службы. Значит, из срочников задумали контрактников наделать, и их уже не отпускать: пока по указу президента длится мобилизация, расторгнуть контракт по собственной инициативе нельзя.

Кирилл Шулика:

Будем терять людей, уедут же. Но, с другой стороны, расчет в Минобороны на людей не из Москвы, не на тех, кто тыквенный латте пьет, а на глубинный народ, он никуда не уедет.

Борис Овчинников:

Обращение к мужчинам 27-29 лет (кому еще нет 30), которые не служили в российской армии, у которых нет супернадежного освобождения от армии по здоровью и которые при этом находятся на территории России: надеюсь вы уже покупаете билеты из России на ближайшие числа? Имхо стоит уезжать не позже 25.12

(да, понимаю, что это очень не просто - вот так взять, бросить и уехать; но тем не менее)

Дополнение: а если у вас нет загранпаспорта или он вот-вот закончится, бегом его оформлять. Прямо сегодня. Даже если у вас супернадежная отмазка от армии. Может быть еще проскочите без справки из военкомата