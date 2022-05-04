400 "добровольцев" из Северной Осетии отправили на войну в Украину

Осетинские телеграм-каналы сообщили об отправке на войну с Украиной 400 добровольцев из Северной Осетии. По их данным, колонну сопровождает депутат республиканского парламента от партии "Единая Россия" Борис Кантемиров. Ранее чиновник назвал российское вторжение в Украину "священным долгом" и призвал желающих отправиться на войну в качестве "добровольцев" обращаться к нему лично – "чтобы сделать все правильно".

На опубликованной в соцсетях записи виден военный грузовик с буквам Z на борту и флагом Алании на кабине, в кузове находятся как минимум двое бойцов, у одного из них на руке видна георгиевская ленточка. По данным "Sputnik Южная Осетия", так называемые добровольцы отправились в Украину ещё 28 апреля.

Телеграм-канал "Осетия - [æ]" также сообщил, что на восток Украины по поручению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова поехал министр обороны самопровозглашенной республики Владимир Пухаев.