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400 "добровольцев" из Северной Осетии отправили на войну в Украину

Уничтоженная под Киевом российская бронетехника, 31 марта 2022 года (Архивное фото)

Осетинские телеграм-каналы сообщили об отправке на войну с Украиной 400 добровольцев из Северной Осетии. По их данным, колонну сопровождает депутат республиканского парламента от партии "Единая Россия" Борис Кантемиров. Ранее чиновник назвал российское вторжение в Украину "священным долгом" и призвал желающих отправиться на войну в качестве "добровольцев" обращаться к нему лично – "чтобы сделать все правильно".

На опубликованной в соцсетях записи виден военный грузовик с буквам Z на борту и флагом Алании на кабине, в кузове находятся как минимум двое бойцов, у одного из них на руке видна георгиевская ленточка. По данным "Sputnik Южная Осетия", так называемые добровольцы отправились в Украину ещё 28 апреля.

Телеграм-канал "Осетия - [æ]" также сообщил, что на восток Украины по поручению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова поехал министр обороны самопровозглашенной республики Владимир Пухаев.

  • Порядка 50 контрактников из 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, управление которой базируется во Владикавказе, судятся с Минобороны за право восстановиться на службе – военнослужащих отчислили за самовольный отъезд из Украины. Солдаты покинули зону боевых действий после первого дня войны, когда поняли, что стали "пушечным мясом". Один из контрактников, уроженец Северной Осетии, рассказал Кавказ.Реалии о состоянии российской армии и последствиях, с которыми он столкнулся после отказа продолжать войну.

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