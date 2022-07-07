Добыча нефти по проекту "Сахалин-1" упала в 22 раза из-за санкций

Добыча нефти в рамках проекта "Сахалин-1" упала в 22 раза из-за санкций – до 10 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, в 2023 году Сахалинская область недополучит в бюджет 38 млрд рублей, это 26% собственных доходов. Кроме того, Трутнев подчеркнул, что сокращение добычи скажется "на состоянии экономики всего Дальнего Востока и Российской Федерации тоже".

Из-за простоя добычи нефти ухудшатся характеристики месторождений, а большое количество нефти "останется в пластах", отметил Трутнев. Говоря о вероятном выходе иностранных партнеров из "Сахалин-1", полпред заявил, что надеется на сохранение в ближайшие пять лет режима соглашения о разделе продукции.