Добыча нефти по проекту "Сахалин-1" упала в 22 раза из-за санкций

Добыча нефти в рамках проекта "Сахалин-1" упала в 22 раза из-за санкций – до 10 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
По его словам, в 2023 году Сахалинская область недополучит в бюджет 38 млрд рублей, это 26% собственных доходов. Кроме того, Трутнев подчеркнул, что сокращение добычи скажется "на состоянии экономики всего Дальнего Востока и Российской Федерации тоже".
Из-за простоя добычи нефти ухудшатся характеристики месторождений, а большое количество нефти "останется в пластах", отметил Трутнев. Говоря о вероятном выходе иностранных партнеров из "Сахалин-1", полпред заявил, что надеется на сохранение в ближайшие пять лет режима соглашения о разделе продукции.
- В 2022 году после начала российского вторжения в Украину компания Exxonmobil, которая по соглашению о разделе продукции выступала оператором проекта "Сахалин-1", заявила о выходе из проекта. Компании принадлежит 30% акций "Сахалин-1". Еще 30% в активе японской Sodeco, по 20% принадлежит "Роснефти" и индийской ONGC.
- В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ передаче государству активов "Сахалин Энерджи" – оператора другого крупного международного проекта "Сахалин-2". В документе говорится, что решение принято в связи "с недружественными и противоречащими международному праву" действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленными на введение санкций против России.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.