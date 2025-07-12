Дочь Грефа из-за соревнований заявила, что не поддерживает войну

Дочь главы "Сбербанка" Германа Грефа Мария в конце июня отказалась от российского спортивного гражданства и получила нейтральный статус от Международной федерации конного спорта (FEI), сообщило агентство ТАСС. Информацию в FEI подтвердили изданию "Можем объяснить".

Как отмечает издание, чтобы получить нейтральный статус, который позволяет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна страны, Мария Греф должна была подписать декларацию о том, что не поддерживает войну против Украины.

По словам представителя федерации, FEI поручила внешней компании провести проверку благонадежности дочери Грефа. Проверка не выявила информации, свидетельствующей о том, что Мария Греф высказывалась о войне с Украиной или выражала ей поддержку.

При этом глава "Сбербанка" Герман Греф находится под санкциями ЕС, США, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

20-летняя Мария Греф – кандидат в мастера спорта по выездке и пока не участвовала в международных соревнованиях. По данным "Можем объяснить", дочь Грефа живет и учится уже около двух лет в Лондоне – туда же недавно она перевезла свою лошадь Гиви. Ранее Греф занималась конным спортом в элитном конном клубе "Отрада" в Подмосковье.

Ранее издание "Проект" выяснило, что глава Сбербанка владеет квартирой стоимостью 300-400 тысяч евро в немецком курортном городе Баден-Баден. Туда он часто летал на служебных самолётах.

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