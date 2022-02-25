Дочь Назарбаева сложила полномочия депутата мажилиса

Дочь бывшего президента Казахстана Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата мажилиса (нижняя палата) парламента республики. Об этом сообщается на портале zakon.kz.
По словам Назарбаевой, она приняла это решение, чтобы полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности. Она также поблагодарила жителей, голосовавших за партию Нур Отан, от которой она баллотировалась и руководство страны за оказанное ей доверие.
Назарбаева назвала январские протесты в стране "трагическим событием" и высказалась за проведение тщательного и объективного расследования всего произошедшего, в результате которого "виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены".
- 28 января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя правящей партии Казахстана Нур Отан, которую он возглавлял 23 года.
- Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны и возглавил правящую партию "Нур Отан". Затем парламент Казахстана принял поправки, отменяющие необходимость согласования с Назарбаевым основных направлений политики. Дарига Назарбаева, в свою очередь, не вошла в обновленный состав бюро политсовета партии "Нур Отан".
- После январских протестов должности потеряли также несколько связанных с Назарбаевым чиновников и бизнесменов. В начале года с постов ушли три зятя первого президента Казахстана. Его племянник, генерал-лейтенант Самат Абиш был уволен с должности замглавы КНБ в связи с протестами. Президент Токаев также уволил свата Дариги Назарбаевой Берика Имашева с поста главы ЦИК.
- Протесты в Казахстане начались 2 января – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" – "Старик, уходи!" – требование ухода Назарбаева из власти.
- По официальным данным, в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, подавляющее большинство – гражданские лица.
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