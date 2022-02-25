Дочь Назарбаева сложила полномочия депутата мажилиса

Дочь бывшего президента Казахстана Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата мажилиса (нижняя палата) парламента республики. Об этом сообщается на портале zakon.kz.

По словам Назарбаевой, она приняла это решение, чтобы полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности. Она также поблагодарила жителей, голосовавших за партию Нур Отан, от которой она баллотировалась и руководство страны за оказанное ей доверие.

Назарбаева назвала январские протесты в стране "трагическим событием" и высказалась за проведение тщательного и объективного расследования всего произошедшего, в результате которого "виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены".