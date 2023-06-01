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Докера на Дальнем Востоке обвинили в работе на легион "Свобода России"

Суд в городе Советская гавань в Хабаровском крае арестовал докера Вячеслава Михалева по обвинению в участии в террористической организации. Федеральная служба безопасности обвинила его в участии в украинском легионе "Свобода России". Ему грозит до 20 колонии.

По утверждению следствия, 29-летний Михалев, работающий в погрузочно-разгрузочной компании в порту Ванино, в октябре через телеграм вступил в легион, признанный в России террористической организацией. Легион задержание россиянина и его причастность к организации не комментировал.

Утверждается, что Михалев планировал вывести из строя железнодорожных путей на участке Комсомольск-на-Амуре—Советская Гавань. Неназванный источник газеты "Коммерсантъ" в ФСБ заявил, что докер рассылал знакомым видео, призывая к противодействию российской армии. Позицию арестованного издание не приводит.

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