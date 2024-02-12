Доклад Мюнхенской конференции по безопасности: "Проигрывают все?"

Мюнхенская конференция по безопасности – один из главных международных форумов по глобальной безопасности, – представила ежегодный доклад о ситуации в мире. Он озаглавлен "Lose-Lose?", что можно перевести на русский как "Проигрывают все?"

Авторы доклада говорят о том, что привычный порядок международного сотрудничества оказался малоэффективен для разрешения новых политических кризисов. Страны мира стали меньше сотрудничать друг с другом и чаще преследовать только собственные интересы. В результате, считают эксперты, в большинстве нынешних кризисов проигрывают все вовлечённые стороны, и растёт политическая неопределённость.

Анализируя ситуацию в Восточной Европе, авторы доклада отмечают, что "имперские амбиции Москвы уже привели к войне и перечеркнули все планы на совместную работу по безопасности в обозримом будущем". В итоге проигрывают все: Украина рискует самим своим существованием как независимого государства, но война также наносит огромный вред населению России, а Европа больше не может получать привычные выгоды от мирного существования и вынуждена вкладывать финансы и усилия в собственную оборону и в поддержку Украины.

При этом, как отмечают авторы доклада, спустя почти два года войны страх перед Россией в мире значительно снизился. Согласно опросам, теперь Россию как главную угрозу безопасности упоминают только жители Великобритании и Японии. Для граждан Германии в их рейтинге угроз Россия стоит на седьмом месте, для итальянцев – на 12-м. Во многих странах людей больше беспокоят массовая миграция, радикальный исламизм, в частности политика Ирана, и изменения климата. В Китае и США главной угрозой граждане называют кибератаки.

Многие наблюдатели обеспокоены растущей напряжённостью в Индийско-Тихоокеанском регионе и милитаризацией Китая. Из-за неё многие страны региона ищут более тесных связей с США и стараются уменьшить экономическую зависимость от Пекина, что ухудшает политическое и экономическое положение и Китая, и их самих.

Точно так же, по мнению экспертов, "все проигрывают" от эскалации насилия на Ближнем Востоке. После нападения 7 октября 2022 года исламистской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, Израиль не только понёс потери среди мирных жителей, но утратил само ощущение безопасности. Его ответные удары приводят к массовым потерям среди жителей сектора Газа и к гуманитарному кризису там. Также есть опасность, что нестабильность распространится на другие страны региона, где действуют исламистские группировки, поддерживаемые Ираном.

Похожие тенденции отмечаются в Африке, где в прошедшем году в Буркина-Фасо, Мали и Нигере произошли военные перевороты. Местные жители теряют шансы на демократический прогресс, а США и ЕС – договороспособных партнёров.

Аналитики подчёркивают, что в условиях нестабильности снижается уровень сотрудничества между государствами и целыми регионами, и повышается уровень соперничества. Это мешает совместной работе в области экономики, климатической политики и технического прогресса. "Существует реальный риск возникновения замкнутого круга, когда всё больше стран будут втянуты в ситуацию, где проигрывают все, и речь идёт не о том, кто получит больше выгоды, но лишь о том, кто меньше проиграет", – заключают они.

Очередная Мюнхенская конференция по безопасности состоится на этой неделе. Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского, а также глав внешнеполитических ведомств ведущих западных стран.