Доклад ООН: В мире глубоко укоренилось гендерное неравенство

Невозможность достижения гендерного равенства в мире к 2030 году - один из главных выводов обнародованного ООН специального доклада о преодолении неравенства полов и дискриминации женщин (The Gender Snapshot 2023). Причиной, мешающей достичь уже через 7 лет поставленной ООН цели, в докладе называется "глубоко укорененное в мире несправедливое отношение к женщинам", в частности в здравоохранении, образовании и других сферах занятости. Об этом сообщает NBCnews.

"Мир не способен помочь женщинам и девочкам", признают составители доклада, написанного экспертами Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, а также специалистами в области экономики и социального обеспечения.

Согласно выводам ООН, "активное сопротивление гендерному равенству и хроническое недофинансирование" - это главные причина замедленного прогресса, а в некоторых случаях, и попятного движения в сторону от уже достигнутых перемен.

Неравный доступ к поддержанию сексуального и репродуктивного здоровья, неравное политическое представительство, экономическая дискриминация и отсутствие правовой помощи, наряду с другими препятствиями - это те факторы, которые мешают ощутимому прогрессу", говорится в отчете ООН.