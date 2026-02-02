Документ эпохи. Споры о фильме "Господин Никто против Путина"

Редчайший случай: документальный фильм, полностью снятый в современной России, вышел в полноценный прокат в Европе и США, получает награды и номинирован на премию "Оскар".

"Я работаю педагогом-организатором в карабашской общеобразовательной школе №1, а также, по совместительству, школьным видеографом. В настоящий момент я еще понятия не имею, сколько неприятностей я создам себе в будущем", – такими словами Павла Таланкина начинается фильм "Господин Никто против Путина" (Mr. Nobody Against Putin" ).

33-летний Таланкин жил в городе Карабаше Челябинской области. Его жизнь изменилась в феврале 2022 года, когда Владимир Путин начал полномасштабную войну в Украине.

В школе, где он работал, появились уроки милитаризованной пропаганды, и, по указанию Министерства просвещения, Таланкин начал снимать о них видеоотчеты, которые оказались удивительным свидетельством того, как простые люди превращаются в зомби, послушных злой воле. Мало-помалу заурядная провинциальная школа становится крошечной шестеренкой тоталитарной машины.

В 2024 году Таланкин уехал из России с отснятым материалом, чтобы вместе с американским документалистом Дэвидом Боренштейном смонтировать из него фильм.

Премьера состоялась в США в январе 2025 года, в январе 2026-го фильм стал доступен в онлайн-кинотеатрах, и русскоязычные зрители спорят о нем в соцсетях.

Виталий Манский:

Вчерашний обычный учитель из уральского городка Карабаш, он же герой и сорежиссер фильма "Mr. Nobody Against Putin" только что объявлен номинантом на Оскар!!! Этот фильм откроет конкурсные показы Artdocfest/Riga 2026 года. Павел Таланкин представит фильм в Риге лично. Не пропустите...

Милослав Чемоданов:

Главный герой — молодой учитель и по совместительству видеограф в школе в городке Карабаш Челябинской области, населением в 10 тысяч человек. Я, к слову, сам из Челябинской области, городок Снежинск, где я вырос (населением 50 тысяч) от Карабаша расположен ну может в ста километрах, так что все эти места я хорошо знаю.

Вскоре после начала российского вторжения в Украину в эту школу — как и во все остальные — пришло указание сверху проводить “патриотическую” работу среди детей: учить их ходить строем с флагом и кидать гранату, организовывать встречи с вагнеровцами, ну и, конечно, проводить “уроки о важном”, где рассказывать про то, как Россия освобождает Украину от оборзевших нацистов. Потому что, как говорит Путин, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.

Нашему герою приходится все это снимать для отчетности, хотя от всего этого его тошнит. В итоге в 2024 году он уезжает из России, забрав предварительно все эти записи, из которых и смонтирован этот фильм — наглядное доказательство того, как работает российская пропаганда в школах.

Пропаганда работает, даже корявая

Работает она довольно коряво — видно, что большинству учителей это приходится делать из-под палки, как дополнительную нагрузку, и ученики в основном реагируют на эти чудо-уроки с откровенной скукой, а то и насмешками. Однако, как мы все узнали по последнему опыту, пропаганда работает, даже корявая. Если по сто раз на дню рассказывать про укрнацистов и помирающий без российских энергоносителей вредный Запад, кто-то наверняка поверит.

Фильм местами несколько неуклюж, мне порой не нравился выбор фоновой музыки (балалайка? серьезно?), субтитры тут и там представляли неточный перевод, но в целом зрелище мощное. Хотя не очевидно, как это все смотрится глазами зарубежных зрителей. Есть подозрение, что они и так всегда считали, что в России происходит что-то подобное. Ну и опять же, как их реакция может повлиять на происходящее в России? Хз.

По словам самого автора, особенно ему хотелось, чтобы ленту увидели родители российских школьников, зачастую не подозревающие об объеме пропаганды, которой облучают детей.

Я во время просмотра волновался за некоторых участников этого зрелища, которые — пусть и не проявляли такую активную антипутинскую позицию, как главный герой, — все же порой выражали как-то недовольство происходящим. Я задал вопрос продюсерке, как принимались решения о том, какую “крамолу” оставить в фильме — ведь в нынешней России это может повлечь неприятности для тех героев картины, что не уехали. Она ответила, что юристы BBC специально отсматривали каждую сцену, чтобы оценить, не угрожает ли там что-то участникам, — и вроде как нынешняя версия — “безопасная”. Не могу сказать, что это полностью меня убедило, но допустим. Пусть так и будет.

Юлия Мазурова:

Очень сильное кино. Мне обычно тяжело смотреть сумбурно снятые кадры странных мероприятий, собранные в документальное повествование. И я заранее напряглась. А тут все такое живое, видно, как человек любит свой город, хоть он и самое грязное место на Земле, как он любит свою школу… И страшно наблюдать, как милитаризируют детей, как им загрязняют мозги.

Точно прослежен процесс прорастания войны в стены школы, в души людей

А особенно страшно то, что процесс этот необратим, потому что война касается всех, и идут убивать и гибнут ученики, окончившие эту школу. Больше всех жалко девочку Машу, у которой убили брата. Не потому, что её показывают в фильме, а от того, что сделали с её жизнью. В картине точно прослежен процесс прорастания войны в стены школы, в души людей, когда сначала возмутились — безумие!, а потом всё глуше и глуше возражают. А затем всё замешивается на крови. Это же бандитский принцип: если ты хочешь быть с нами, ты должен испачкаться в чьей-то крови, и тогда всё — ты с нами намертво. Когда твой родной человек, твой брат уходит на несправедливую войну, ты уже не можешь открыть рот и сказать, что она несправедливая. Страшный процесс засасывания в болото.

Конечно, вокруг фильма сразу разгорелись споры, насколько этично показывать детей, которые "доверяли" автору, когда он их снимал. Спор какой-то очевидный, на мой взгляд. Во-первых, ничто не снималось скрытой камерой, все знали, что камера работает. Или получается, что можно использовать эту съёмку только в каких-то спеццелях — рассказать, как все за политику государства, например, а если фильм против Путина, то уже, конечно же, нельзя. На мой взгляд, фильм сделан максимально так, чтобы никого из учеников и учителей нельзя было обвинить в том, что они против войны. Всё сделано, чтобы обвинили именно автора, и, собственно, автора и обвиняют. Что называется, так и было задумано.

К тому же этим детям так планомерно и усиленно загрязняют мозг, что посмотреть на то, как это происходит со стороны, для них, безусловно, полезно. Вопрос об этичности всегда возникает, как только появляется какая-то горячая тема. (...)

Очень я благодарна автору за то, что фильм есть, и желаю ему "Оскара".

Андрей Мальгин:

Посмотрели семьей "Господин никто против Путина". Произвело впечатление. Может, путинфершееров в мире станет поменьше.

Но я сразу представил, что сидят в этом Карабаше в ФСБ и смотрят покадрово. Наверное, автор кого-то подвел.

Анна Наринская:

Школа превращается просто в отряд гитлерюгенда

Есть люди, что мнение я очень-очень уважаю, которым этот фильм очень не понравился. В том числе, потому что там очень видно редакторское насилие. То есть позднее записанный закадровый текст (герой, слава Богу, эмигрировал) и явно сделанные по запросу извне видеовставки типа "автофикшн", убивают впечатление от наивности наблюдателя. Не говоря о том, что съемки героя "со стороны" предполагают участие как минимум еще одного человека и смазывают впечатление от "дневника", от практически скрытой камеры.

Я принимаю все эти сомнения, но при этом я считаю, что фильм очень сильный. Он хорошо "закомпозирован" в срок от одного дня рождения мамы героя (самой по себе неотразимой как персонаж) до другого. За это время школа из ну-школы-как-школы превращается просто в отряд гитлерюгенда. Отрывок с аудиозаписью (экран в это время черный) похорон солдата можно, конечно, считать отчасти запрещенным приемом. Но до этих ли тонкостей нам сегодня.

И главное. Я думаю этот фильм сработан ровно на том уровне упрощения, которым можно рассказывать на Западе (и особенно в Америке) о том, что происходит внутри России сегодня. И, думаю, оскаровская номинация, во многом, именно поэтому

То есть для меня это еще и фильм про коммуникацию.

Про перевод.

Анна Немзер:

Это не про войну, это еще гораздо страшнее – это про покорность чему угодно

Это фильм о том, как отдельно взятая школа превращается в боевой отряд гитлерюгенда. Наверное, задача этого фильма была показать эту трансформацию. Но для меня это не так. Это фильм про то, что этот боевой отряд гитлерюгенда был на месте все это время. Он никуда не делся с 30-х годов 20 века, он простоял всю советскую власть и остался стоять на месте в полной боевой готовности. Кадры начала для меня не менее страшны, чем кадры, когда уже зарядили свошные методички. Это не про войну, это еще гораздо страшнее – это про покорность чему угодно, войне, публичным казням, инновациям, полетам на луну, шариату и прославлению мебели из дсп. Запах мастики, запах хлорки, запах унижения. Любую методичку давайте, только не трогайте меня.

У меня есть очень сложные вопросы, которые я не хочу задавать публично. Они меня мучают. Но да – я посмотрела и содрогнулась.

Жанна Немцова:

Это не первый фильм об индоктринации детей и подростков и работе пропаганды в России, который я видела, однако, это первый фильм, который произвел на меня такое большое впечатление. В нем есть сильная антитеза: с одной стороны, множество людей разного возраста, которые на протяжении фильма все больше попадают в ловушку военной пропаганды, а с другой, один человек (возможно, он один на весь город с 10 тысячами жителей), не теряющий трезвый рассудок и находящий в себе силы документировать происходящее, а также периодически демонстрировать свое несогласие.

Татьяна Щербина:

У Таланкина главное — сам отснятый им материал. Городок с титулом "самый грязный город на Земле", заштатный-захолустный, даже названия которого я никогда не слышала, Карабаш, но и там — не в лесу люди живут, вполне в современном мире, дело происходит в школе, и детки как детки, большие и малые, и вчерашние выпускники, с которыми Таланкин, педагог и школьный видеооператор, продолжает дружить, но четыре года назад жизнь их всех кардинально меняется. Как фильм — не скажу, что прямо хорош, но сама история — сильнейшая.

Марина Охримовская:

Когда тот, кого система пыталась переплавить в военного пропагандиста, пытается этому противостоять, легко свалиться в обиду, морализаторство, злопыхательство. Исследуя социальные противоречия, "Господин Никто против Путина" остается добрым, соболезнующим, ироничным. Он прежде всего про многих очень разных людей и одного провинциального учителя, возвысившего голос за просвещение, свободу слова и право мыслить, против конформизма, искажений, лжи и несправедливостей.

Роман Осминкин:

Это просто очень лирическое и хорошее кино

"Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя" - эту цитату тирана в фильме "Мистер Никто против Путина" (Mr Nobody Against Putin) — школьный учитель Павел Таланкин после 24 февраля 2022 г. понял по-своему и создал беспримерную документацию (это входило в его обязанности как видеографа) будней одной школы городка Карабаша Челябинской обл. Юнеско называет Карабаш самым грязным городом на земле. Эта школа после начала СВО, как и тысячи других по всей России, превратилась в патриотический винтик в машине пропаганды военного путинизма. Потом Павел Таланкин пересек границу с отснятыми материалами и из обычного школьного учителя стал врагом власти: некоторые учителя не могут выговорить новые слова из спущенных сверху методичек: денацификация, демилитаризация... но быстро освоили новое арго. "солнечный круг небо вокруг — это рисунок мальчишки", пели дети, а потом к ним стали приходить ветераны СВО и показывать солнцепеки, которыми можно выжигать города. "Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя", если эти учителя как Павел Таланкин сказали нет пропаганде войны. В конце концов это просто очень лирическое и хорошее кино, оно сделано от первого лица — лично как политически, а не о политике.

Татьяна Малкина:

с моей точки зрения, это очень плохой продукт, всесторонне плохой. и теперь мне больно и обидно. сразу за все: за жанр документального кино, за то, что квота на представительство нашего пиздеца исчерпана именно этим произведением, за то, что даже тупой постер — и тот втуне, за детей из этой школы в городе карабаш, за себя в конце концов. за острое чувство неловкости, которое неоднократно пришлось испытать в ходе просмотра. а также обидно за аудиторию этого фильма, уж не знаю, насколько массовую (думаю, что нет). я понимаю, конечно, что я вообще ни разу не целевая аудитория, что это вариант "на экспорт". но, черт, мне казалось, что на экспорт раньше принято было делать и отдавать лучшее. а тут — какой-то неталантливый комбикорм. пипл схавает.

Виктор Мучник:

Любопытна реакция многих людей из … тут я хотел бы избежать обобщающих определений типа "либеральная тусовка" или "недавние обитатели Патриков" или "завсегдатаи Жан-Жака" и прочего из этого ряда. Ну, определим иначе. Люди, политические взгляды которых мне несколько ближе, чем воззрения z-общественности. И вот многие из них написали про фильм раздраженно и зло. Или снисходительно: мол, понятно, что кино неумелое и на массовую западную аудиторию ориентировано, но полезное. Примерно так. Сразу оговорюсь, вкусы у всех разные и настроение во время просмотра разное, и… много еще чего разного может быть. Я только про интонацию эту озадачивающую. Открыто или скрыто агрессивную. Вроде же хорошо, что молодой парень из провинции решился на такое: снять кино, про то, как в школе во время войны уродуют детей. И что это кино заметили. Нет? Оказывается – нет.

Кино это и делалось не для тех, кто в России живет

Парню вменяют в вину неэтичность. Мол, как так, снимать детей без согласия их и родителей. Так и представляю себе эту картину: как он согласовывает использование съемок, сделанных по заказу упырей из министерства просвещения, для создания антивоенного фильма.

Еще говорят, что по фильму видно, что он создавался для западного зрителя. Да, конечно, видно. Наверное, соотечественникам не нужно было бы пояснять, кто такой Берия, к примеру (хотя, учитывая нынешние общественные тенденции – скоро уже нужно будет, не сомневаюсь). Однако же кино это и делалось исходно не для тех, кто в России живет. Туда оно если и пробьется через замедленный ютьюб – к сожалению, до большинства не доберется. По 1 каналу точно не покажут. Так что – да, для западного. И хорошо. Для лучшего понимания "загадочной души" России в ее актуальном состоянии.

И да. Фильм очень простой и доходчивый. Конечно же продвинутый наш документалист снял бы другое кино на этом материале. Которое смотрели бы в киноклубах несколько десятков ценителей, восхищаясь аллюзиями, скрытыми цитатами и неоднозначностью. Однако же этот гипотетический документалист этого кино не снял. А Павел вот сумел.

Алла Борисова:

Фильм, конечно, снят любительски, но материалы завораживают и дают вполне понятную картину — как пропаганда внедряется в классы, как вынуждены действовать учителя (без всякого энтузиазма, но покорно), как меняются дети.

Уроки патриотизма, марши, речи Путина, проводы в армию, похороны погибших на СВО... Вся история последних лет отражена в картине

Есть там и некий антигерой, учитель истории, который вполне осознанно любит Берию и Судоплатова и с удовольствием рассуждает о врагах — европейцах и американцах.

Уроки патриотизма, марши, речи Путина, проводы в армию, похороны погибших на СВО... вся история этих последних лет отражена в картине. И в закадровом тексте немного навязчиво и подробно поясняются все реалии для тех, кто вообще не понимает, что там, в этой далёкой России происходит.

Режиссер (и сценарист) показывает и самого Павла, его бунт и его побег. Тут мне сразу становится страшно за немолодую маму героя, которая остаётся в городе и вряд ли сможет и дальше работать в школьной библиотеке.

В общем, относиться к этой картине стоит как к важному документу эпохи, а насчёт Оскара я бы повременила .

Сергей Золовкин:

А ведь может и "Оскар" получить.

Будничный маразм российской глубинки достоин, оказывается, внимания мирового уровня.

На родине Таланкина провластные средства массовой информации назвали фильм "антироссийским", а самого педагога — "предателем"...

Бедное заплеванное зеркало! Не повезло, если напротив оказалась "рожа крива".

Даша Дадли:

По ощущениям — это документальная российская версия моих любимых немецких фильмов "Волна’" и "Наши матери, наши отцы". Фильм про то же самое: как общество за пару лет превращается из живого и нормального - в фашистское. Только здесь всё по-настоящему, без художественных допущений.

Это чужие мне люди, совсем новая страна и новое общество

Честно говоря, в первые полчаса, где показывают кадры из 2022-2023-го, было эмоционально сложно. Плакала в обнимку с мужем и друзьями. А потом я просто перестала узнавать контекст, и у меня перестало отзываться. Это чужие мне люди, совсем новая страна и новое общество — циничное, запуганное и до предела измотанное. Но, слава богу, уже мне не знакомое и не моё. (...)

Mr. Nobody доступен пока на немецком и французском, — надеюсь, уже совсем скоро и на русском. А ещё держу кулачки, чтобы в результате какой-нибудь хакерской атаки его как можно скорее показали по первому каналу общественного российского телевидения. Там ему самое место.

Иван Шавлов:

Посмотрите этот страшный, ВАЖНЫЙ фильм.

О том, как один *** свою страну утопил в крови, напав на мирную, соседнюю, когда-то братскую страну, а добрых детей превратил в оккупантов.

Как бы хотелось, чтобы фильм получил "ОСКАР".

Низкий поклон создателям.