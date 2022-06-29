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Insider: доли в компаниях РЖД проданы бизнесменам из "измайловской" ОПГ

Один из наиболее прибыльных активов госкорпорации РЖД, "Центральная пригородная пассажирская компания", которая управляет электричками в Москве и нескольких центральных регионах России, был приватизирован бизнесменами Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым. СМИ в России и на Западе ранее писали об их предполагаемой связи с "измайловской" организованной преступной группировкой. Об этом говорится в расследовании издания The Insider. По данным СМИ, бизнесмены также приобрели доли в нескольких компаниях, обеспечивающих бесконтактную и безналичную системы оплаты проезда в общественном транспорте.

В расследовании The Insider утверждается, что аукционы, благодаря которым Махмудов и Бокарев приватизировали компании, проходили с использованием мошеннических схем. Из-за этого государство потеряло миллиарды рублей. Так, долю в "Центральной пригородной пассажирской компании" РЖД планировали продать за 4,2 млрд рублей, а продали почти в два раза дешевле.

При этом официально победителем аукциона стало некое ООО "Маршрутные системы", зарегистрированное всего за месяц до конкурса. Соучредительницей общества является Анна Боева - юрист из Мытищ, до этого никогда не занимавшаяся бизнесом. По данным The Insider, за ней стоят Бокарев и Махмудов. Сами они, через свою кипрскую компанию Fredlake Holdings, тоже участвовали в аукционе, соревнуясь с "фейковой" фирмой, которой якобы управляет Боева. По сути же бизнесмены соревновались сами с собой, таким образом сбивая цену на актив РЖД.

В расследовании также отмечается, что в середине нулевых годов Махмудов и Бокарев были фигурантами нескольких уголовных дел, возбуждённых против них в Европе. В немецком уголовном деле 2007 года они названы "держателями общака" "измайловской" ОПГ, а в материалах испанского уголовного дела 2008 года говорится, что через бизнесменов отмывались деньги "тамбовско-малышевской" ОПГ. Кроме того, во Франции Махмудова подозревают в передаче взяток приближенным президента страны Эммануэля Макрона. Однако оба бизнесмена не включены в европейские санкционные списки.

В современной России Бокарев и Махмудов, как сказано в расследовании The Insider, "являются одними из лидеров в области получения государственных контрактов". Им, в частности, принадлежат акции Уральской горно-металлургической компании, Кузбассразрезугля и компании Трансмашхолдинг, которая поставляет пассажирские поезда и вагоны, поезда метро, а также локомотивы. До 2017 года Бокарев и Махмудов были акционерами оружейного концерна "Калашников".

Подчёркивается, что среди их нынешних бизнес-партнёров - замминистра обороны России Алексей Криворучко, а Владимир Путин награждал Искандара Махмудова медалью ордена "За заслуги перед отечеством".

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