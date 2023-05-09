Доля России в запусках ракет в космос упала до исторического минимума

Доля России в космических запусках в мире снизилась до исторического минимума, составив 9%, сообщают Сибирь.Реалии со ссылкой на исследовательский проект Gunter's Space Page.

В текущем году Россия совершила всего 6 запусков на орбиту и больше их не планирует. США за это время запустили 33 ракеты, Китай – 17. В прошлом году в космос были запущены 22 российские ракеты, а всего в мире произошло 178 успешных пуска – таким образом, доля России составляла 12%.

Причина падения показателей – антироссийские санкции, введённые в связи с войной в Украине. В декабре 2022-го года в санкционный пакет Евросоюза вошёл запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, связанных с авиацией и космической отраслью, включая авиационные двигатели и их детали.