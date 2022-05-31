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“Дом сгорел, кошка сгорела”. Как помогают бежать от войны

“Дом сгорел, кошка сгорела”. Как помогают бежать от войны
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“Дом сгорел, кошка сгорела”. Как помогают бежать от войны

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Как проходят будни волонтеров проекта Rubikus, которые удалённо помогают украинцам, бегущим от войны, оказаться в безопасном месте.

Купить билет на самолёт, поезд или паром, помочь зарегистрироваться на рейс мальчику, который никогда не летал, вызвать скорую раненому, объяснить, как проходить пропускные пункты на границе. Все это - уже 2,5 месяца будни жительницы Калифорнии Натальи Поляковой, волонтёра проекта Rubikus, которая удалённо помогает украинцам, бегущим от войны, оказаться в безопасном месте. Как работают волонтеры и при чём тут настольная игра Ticket to ride.

Гостья подкаста:
Наталья Полякова, волонтер проекта Rubikus

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