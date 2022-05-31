“Дом сгорел, кошка сгорела”. Как помогают бежать от войны

Купить билет на самолёт, поезд или паром, помочь зарегистрироваться на рейс мальчику, который никогда не летал, вызвать скорую раненому, объяснить, как проходить пропускные пункты на границе. Все это - уже 2,5 месяца будни жительницы Калифорнии Натальи Поляковой, волонтёра проекта Rubikus, которая удалённо помогает украинцам, бегущим от войны, оказаться в безопасном месте. Как работают волонтеры и при чём тут настольная игра Ticket to ride.
Гостья подкаста:
Наталья Полякова, волонтер проекта Rubikus
Гостья подкаста:
Наталья Полякова, волонтер проекта Rubikus