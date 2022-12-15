"Дома посижу". Рунет об отмене послания и пресс-конференции Путина

С начала этой недели в центре обсуждения планы Владимира Путина. Сначала появилась новость о том, что он не будет проводить традиционную большую пресс-конференцию.

Алексей Шабуров:

Все последние годы во время большой пресс-конференции президента была только одна мысль — когда это дело уже наконец отменят. Жанр, очевидно, себя исчерпал и превратился в какое-то мучительное «Поле чудес».

И вот, свершилось — отменили. По другим причинам, конечно — но все равно спасибо.

Николай Подосокорский:

Дела в стране идут настолько превосходно, что в таком мероприятии сейчас просто нет никакого смысла. А хвастаться одними только достижениями и победами вождь по своей скромности и тактичности не привык.

Татьяна Становая:

Чем больше сил и энергии уходит у Путина на "глобальные" темы, тем меньше у него желания растрачиваться на "мелочи" типа прямых линий или пресс-конференций. Я не думаю, что Путину нечего сказать, тем более что говорит он в последнее время много. Скорее психологическое нежелание "отчитываться", отвечать на скучные и рутинные вопросы, тратить время на подготовку, играть доброго папу и прочее. Для внешних аудиторий он может и так сказать все, что посчитает нужным - повод найдется, а общаться с внутренней аудиторией он не видит смысла. Пусть этим подчиненные занимаются...

Потом пошли разговоры о том, что не состоятся и другие большие события.

Кирилл Шулика:

Кстати, у Путина подвисли не только послание, прямая линия и большая пресс-конференция, а также новогодний прием, но и традиционная встреча с бизнесом.

Глава РСПП Александр Шохин заявил, что о планах проведения такой встречи не слышал.

Но и это еще не все. Песков отметил, что Путин в этом году не будет играть в хоккей на Красной площади. А ведь он даже в ковид выходил на лед. В 2020 году с пацаном-подростком, а в 2021-м с Лукашенко и ветеранами хоккея.

Также Песков подтвердил, что послание Федеральному Собранию может быть оглашено в будущем году. При этом в письменном виде оно невозможно.

Аркадий Дубнов:

Одно за другим идут беспокоящие страну сообщения об отказе Путина проводить ежегодную большую пресс-конференцию перед Новым годом, об отмене новогоднего Государственного приёма в Кремле…

Если так дело пойдёт, президент может отказаться и у Новогодней елки под оливье по телевизору к народу обратиться…

Не может же быть, чтоб уж настолько все не идет по плану, наши люди к этому не привыкли… Боязно

Аббас Галлямов:

И ведь нельзя не сказать, что в стране ничего не происходит - происходит столько, что в месяц сейчас вмещается гораздо больше, чем в иной год.

И вот в этот самый момент президент отменяет все «большие» жанры - и ежегодное послание, и прямую линию, и традиционную пресс-конференцию. То есть, рассказать о какой-то конкретике в рамках повседневных мероприятий он ещё может, а вот поговорить о перспективах страны в целом, о долгосрочных целях, о стратегии движения - уже не в состоянии.

Нечего сказать ему. Всё! Достиг он своих целей. Как говорится, к чему стремился, того и добился.

Сталингулаг:

Под конец года президент РФ всё-таки понял, что что-то идёт не совсем по плану, а если и по плану, то не совсем по тому, по которому он планировал. «Чёт настроения нет я дома посижу»

Павел Пряников:

Бункерная жизнь в страхе перед Ковидом сделала Путина совсем мизантропом. Песков говорит, что «Путин не планирует участвовать в предновогоднем хоккейном матче на Красной площади. Торжественного новогоднего приема в Кремле в этом году тоже не будет». Закончил он играть и в «Ночной хоккейной лиге».

(отменились и Послание, «прямая линия», большая пресс-конференция и т.п.)

В возрасте Путина, в 70 лет Сталин тоже уединился на даче в Кунцево и остаток жизни провёл в мизантропии. Вероятно, у всех российских правителей так проявляются издержки долгого правления, когда просто неинтересно становится жить и тошнит от одних и тех же лиц вокруг.

Дмитрий Колезев:

Интересно получается: прямой линии с Путиным в этом году не было, декабрьскую пресс-конференцию — отменили, а теперь и послание федеральному собранию могут отменить. Но если прямая линия и пресс-конференция это чисто PR-мероприятия, то послание как процедура зашито в устройство российского государства. И если по какой-то причине ("а что случилось?") послание не состоится, для элиты это будет очевидным доказательством того, что путинское государство сломалось из-за войны в Украине.

Виктор Алкснис:

Хорошо иметь придворных юристов, которые живут по принципам: "Если нельзя, но очень хочется, то можно! У меня есть свое мнение, но я с ним категорически не согласен! Дважды два равно пяти!".

Глава конституционного комитета Совфеда сенатор Клишас сказал РИА Новости, что конституция не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию и что он сам определяет его сроки и порядок.

Часть "е" статьи 84 Конституции России гласит: " Президент РФ ... обращается к Федеральному Собранию с ЕЖЕГОДНЫМИ посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства".

Сенатору Клишасу надо предложить изменить летоисчисление и установить, что один год предложенного им летоисчисления равен десяти годам прежнего. А можно и больше.

Или предложить отменить действующую Конституцию и принять новую из двух строчек:

1. Президент всегда прав.

2. Если Президент неправ, смотри пункт № 1.

Екатерина Шульман:

Раз пошли оправдания того, почему послания может не быть, значит, в этих кругах считают, что его в этом году не будет. Прецедент был в 2017 году: тогда послание было перенесено на март 2018 года из предвыборных (видимо) соображений. Но в 2017-ом была и прямая линия и, насколько я понимаю, большая годовая пресс-конференция. Такого года, чтоб совсем ни одного итогового мероприятия не было, при нынешнем конституционном порядке ещё не случалось.

Антон Орехъ:

Про Послание верно напоминают, что в 2017 его тоже не было и переносили на 2018. Тут важнее другое. Послание, Прямая линия, Большая пресс-конференция - это символы. В том числе стабильности и того, что всё под контролем. Это возможность попросить у Президента ёлку в родной деревне на новый год или проложить дорогу к поселку, или лампочку в подъезде вкрутить, разбитую ещё Обамой. А так, что же выходит - ни подарков, ни стабильности?

Мария Снеговая:

Вот это, конечно, любопытный знак:

В автократиях ритуал, каковым является пресс-конференция, обычно играет большую роль. Нарушение ритуала - это сигнал о неполадках в системе, который, как кажется, режим не хотел бы транслировать.

Алексей Рощин:

С одной стороны - это, конечно, неимоверная наглость. Но с другой - явно какой-то кризис. Потому что Путин - это легист, то есть человек на содержание законов в общем плюющий, но очень озабоченный соблюдением ФОРМЫ. А тут ведь как раз именно Форма совершенно откровенно попирается! Написано черным по белому: "обратиться с посланием". Раз в год. Год прошел - послания нет. Это как?

Говорят, что "обращаться" особо не с чем - вот Путин и "завис". Ну это да, с этим легко согласиться: страна очевидно катится в тартарары, ввязалась в идиотскую войну, на ней вступила в конфронтацию фактически со всем миром, потеряла почти все свои традиционные рынки сбыта, попала в тотальную экономическую блокаду, полностью уничтожила свою репутацию, изгнана почти из всех международных организаций (кроме ВОЗ!) - в общем, рассказать есть о чем. Но так не хочешь - не говори. Спой с трибуны песенку, расскажи стишок. Но как вот так ПРОСТО вообще не прийти?! Не выполнить одну из своих немногих конституционных обязанностей на полтора часа в год?

В телеграм-каналах уже жизнерадостно комментируют в том духе, что вот, мол, вполне себе конституционное основание для импичмента президента - "отказывается исполнять свои обязанности". Это, конечно, фантастика - импичмент у нас объявляет Государственная Дума большинством, а потом его еще должен поддержать СовФед, звучит как опасение, что собственный холодильник на тебя однажды нападет и попытается съесть.

Но сам по себе такой внезапный фортель - повод для опасений. То ли Влад Путин впал в настолько глубокое уныние и депрессию, что ему уже стало на всё наплевать - то ли он, что называется, "окончательно отвязался" и решил, что его уже вообще ничто не ограничивает, "как пожелаем, так и сделаем", то есть сошел с ума. Тревожно.

Михаил Виноградов:

Перенос «большой пресс-конференции» и подвешенность с посланием фиксирует ощущение общей постановки ситуации на паузу. Оно робко проявилось в октябре и стало накапливаться в ноябре. Несмотря на то, что, казалось бы, столько всего напроисходило.

Анатолий Несмиян:

Ранее каждое из этих мероприятий также единократно не проводилось в том или ином году. В основном по техническим причинам. Но сразу три и одновременно - такого не было ни разу.

Не то, чтобы они важны. Скорее наоборот - унылые и скучные сугубо ритуальные процедуры. Но важно здесь именно слово «ритуальные». Ритуал создает видимость стабильности - то, что Путин обозначал как высшую ценность своего правления.

Однако теперь стоит прямо противоположная задача: продемонстрировать творящийся кругом хаос и продать себя, как единственного, кто способен управлять этим хаосом, что полностью отрицает даже попытку объяснения: что и зачем он делает. Наоборот - любое решение должно носить вид буквально божественного откровения, недоступного для понимания простым умом непосвященного. Игра в альфа-самца закончилась, начинается игра в высшее существо.

Андрей Перла:

Пресс-конференции президента в этом году не будет. И даты послания федеральному собранию нет. Эмигранты так этим вещам радуются, как будто это они Путину запретили - а он послушался.

Путин, между тем, обращается к народу едва ли не ежедневно. Завтра, к примеру, выступит на совете по национальным проектам. Но это же совсем другое дело, разумеется.

Сергей Марков:

Послание президента не планируется. Ежегодная пресс-конференция Путина не планируется. Потому что не сформулировано главное - что сказать?

1. Все для фронта и все для победы, страна военный лагерь? Или наоборот, живём обычной жизнью, а СВО идет по плану ? Война или СВО?

2. Идем вперед и побеждаем врага? Или наоборот, готовимся к тяжелому, но необходимому компромиссу?

Когда будут ответы на эти вопросы, то будет и обращение президента и большая пресс-конференция.

Иван Преображенский:

Очевидно, что президенту нечего сказать. Военные поражения - хреновый фон для общения даже с прикормленными журналистами и клоунами в костюмах панд.

Но главное даже не в отсутствии хороших новостей. Создают же Путину поводы для каких-то заявлений от подментованных жен и матерей якобы мобилизованных мужчин, до бывшего совета по правам человека, который теперь разной дрянью занимается.

Дело в том, что для большой речи, нужна большая тема. Она требует большой поддержки. А именно базу поддержки Путин потерял за счёт поражений и недовольства сторонников жёсткой эскалации войны.

Теперь он ищет новую базу поддержки в обществе. В зависимости от того, из кого эту базу удастся слепить (если удастся) определятся и тезисы большой темы. Такая временная эрзац-идеология. Как придумают - так и выступит.