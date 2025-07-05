Домашней площадкой китайского клуба КХЛ станет "СКА-Арена" в Петербурге

Домашней площадкой представляющего в Континентальной хоккейной лиге Китай клуба "Куньлунь Ред Стар" в следующем сезоне будет "СКА Арена" в Петербурге, которая считается самым большим хоккейным стадионом в мире.

Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Ранее домашними площадками китайского клуба были Пекин, Шанхай и подмосковные Мытищи. "Куньлунь Ред Стар" - команда с самой низкой посещаемостью в КХЛ. "Куньлунь" фактически представляет собой интернациональную сборную ветеранов и легионеров. В прошлом сезоне в его составе не было ни одного игрока, рождённого в Китае. Клуб был создан в 2016 году в рамках подготовки к зимней Олимпиаде 2022 в Пекине - для популяризации хоккея в КНР. В церемонии презентации команды принимали участие Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. В плэй-офф Кубка Гагарина "Кульлунь Ред Стар" выходил только в дебютом сезоне.

В сезоне 2024-2025 "СКА Арена" была домашней площадкой петербургского СКА, однако в следующем сезоне клуб переезжает в Ледовый дворец, где уже играл многие годы. Официальная причина переезда — ремонт станции метро "Парк Победы", из-за которого добраться до стадиона стало сложно. При этом, как писала "Фонтанка", проблема с метро была вполне решаема. Неофициальная причина переезда, пишет издание, — сокращение бюджета СКА после увольнения с поста главного тренера клуба сына друга Владимира Путина Романа Ротенберга.

Вместимость "СКА Арены" — более 20 тысяч зрителей. Во время прошлого сезона там произошли пожар, сбои в системах безопасности, возникали трудности с микроклиматом. При этом, как отмечает "Фонтанка", общая стоимость законтрактованных работ по строительству "СКА Арены" превысила 80 млрд рублей - вместо 39 млрд. по первоначальной смете.