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Дональд Трамп-мл. и Иванка Трамп получили повестки из прокуратуры

Слева направо: Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп, Дональд Трамп (архив)

Двое взрослых детей бывшего президента Дональда Трампа получили повести из Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк - в рамках гражданского дела о мошенничестве. Об этом соообщила в понедельник газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на судебный документ. Источник издания утверждает, что повестки были вручены 1 декабря. Тогда же была доставлена и повсестка на имя самого Дональда Трампа.

Бывший президент подал в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк, демократа Летицию Джеймс. Дональд Трамп, пытаясь заблокировать расследование в отношении его компании, обвинил Джеймс в партийной предвзятости.

Прокуратура хочет допросить Трампов, чтобы установить, не манипулировала ли корпорация Trump Organization оценками своего недвижимого имущества.

Указанное расследование проводится отдельно, но оно связано с уголовным расследованием в отношении Trump Organization, которое ведет окружная прокуратура Манхэттена. В частности, прокуроры пытаются установить, не завышала ли компания стоимость некоторых объектов недвижимости для получения ссуд и налоговых льгот. Прокурор Летиция Джемс подключилась к этому исследованию в мае прошлого года. Об этом сообщает "Голос Америки".

Ранее, в октябре 2020 года, как сообщает "Нью-Йорк таймс, был допрошен прокуратурой еще один взрослый сын Трампа, Эрик.

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