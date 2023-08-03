Дональд Трамп не признал себя виновным в "заговоре"

Суд в Вашингтоне предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу официальное обвинение в заговоре с целью отменить результаты президентских выборов 2020 года. Трамп не признал себя виновным, сообщает Би-би-си.

Прокуроры заявили, что не добиваются заключения Трампа под стражу до начала судебного процесса. Однако, от Трампа потребовали, чтобы он не не разглашал факты по делу и был готов явиться в Федеральный суд округа Колумбия для дачи показаний.