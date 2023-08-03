Дональд Трамп не признал себя виновным в "заговоре"

Суд в Вашингтоне предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу официальное обвинение в заговоре с целью отменить результаты президентских выборов 2020 года. Трамп не признал себя виновным, сообщает Би-би-си.
Прокуроры заявили, что не добиваются заключения Трампа под стражу до начала судебного процесса. Однако, от Трампа потребовали, чтобы он не не разглашал факты по делу и был готов явиться в Федеральный суд округа Колумбия для дачи показаний.
Судья также предупредила, что невыполнение условий может обернуться для бывшего президента ордером на арест, отменой условий освобождения, заключением под стражу и обвинением в неуважении к суду.
Следующее заседание назначено на 28 августа. В этот день будет определена официальная дата начала судебного процесса.
Секретная служба, обеспечивающая безопасность Трампа, опубликовала заявление, предупреждающее общественность о "краткосрочных изменениях в дорожном движении в центре Вашингтона.
По сообщениям, защита судей, участвующих в этом деле, также была усилена.
Дональд Трамп в настоящее время - явный лидер среди кандидатов от Республиканской партии на выдвижение на следующих президентских выборах.
Майк Пенс, бывший вице-президент в администрации Трампа, тоже выдвинул свою кандидатуру на пост президента.
45-страничное обвинительное заключение против Трампа, связанное с выборами, частично основано на записях, которые вел Пенс в дни перед бунтом в Капитолии США, отмечает Би-би-си.
- Ранее Трампу уже были предъявлены обвинения по двум другим делам — о незаконном хранении секретных документов и о фальсификации отчетности для сокрытия денежных выплат порнозвезде за её молчание.
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