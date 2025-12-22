Дональд Трамп отзывает 29 кадровых дипломатов с января 2026 года

Администрация президента США Дональда Трампа с января 2026 года отзывает 29 кадровых дипломатов — послов и других высокопоставленных сотрудников зарубежных представительств по всему миру, сообщают Associated Press и The Guardian.

По словам источников Associated Press в Госдепартаменте, на прошлой неделе представители дипмиссий как минимум в 29 странах были уведомлены, что срок их полномочий истекает в январе.

В числе этих стран — больше десятка африканских государств, шесть — из Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Филиппины и Вьетнам, четыре — из Европы (Армения, Македония, Черногория и Словакия).

Отзываемые дипломаты назначены предыдущей администрацией Джо Байдена. Их заменят сотрудниками, которые поддерживают приоритеты Трампа, соответствующие его идее "Америка прежде всего", отмечает Associated Press.

Издание Politico, которое сообщало о планируемом отзыве дипломатов 19 декабря, называет этот шаг "необычным" – хотя для приходящих президентов и характерно менять послов, но карьерным дипломатам, как правило, позволяют продолжить работу, исходя из того, что они как сотрудники дипломатической службы должны исполнять волю любой администрации в Белом доме.

В Госдепартаменте заявили, что те, кого затронули кадровые перестановки, не потеряют свою работу в дипломатической службе и вернутся в Вашингтон для выполнения других задач.