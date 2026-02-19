Дональд Трамп продлил санкции против России ещё на один год

Президент США Дональд Трамп продлил ещё на год санкции против России, которые были введены после аннексии Крыма в 2014 году, а затем в 2018 и 2022 годах.

Как говорится в документе на сайте Федерального реестра США, действия и политика российских властей, "продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов".

Продление санкций произошло на фоне продолжающегося переговорного процесса по Украине, в котором США выступают посредниками. Последний раунд консультаций состоялся 17–18 февраля в Женеве.

Ранее издание The Economist со ссылкой на источники писало, что в преддверии августовского саммита в Анкоридже Совету безопасности России представили план возможной "величайшей сделки" с США в обмен на снятие санкций.

Издание также утверждает, что лица, близкие к семье президента США Дональда Трампа, якобы ведут переговоры об участии в российских энергетических проектах, а также обсуждают сделки по редкоземельным металлам, нефти и газу в Арктике.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал эту информацию фейком. В Кремле при этом заявили, что сохраняют заинтересованность в возобновлении торгово-экономического сотрудничества с США.

