Дональд Трамп продлил санкции против России ещё на один год

Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп продлил ещё на год санкции против России, которые были введены после аннексии Крыма в 2014 году, а затем в 2018 и 2022 годах.

Как говорится в документе на сайте Федерального реестра США, действия и политика российских властей, "продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов".

Продление санкций произошло на фоне продолжающегося переговорного процесса по Украине, в котором США выступают посредниками. Последний раунд консультаций состоялся 17–18 февраля в Женеве.

Ранее издание The Economist со ссылкой на источники писало, что в преддверии августовского саммита в Анкоридже Совету безопасности России представили план возможной "величайшей сделки" с США в обмен на снятие санкций.

Издание также утверждает, что лица, близкие к семье президента США Дональда Трампа, якобы ведут переговоры об участии в российских энергетических проектах, а также обсуждают сделки по редкоземельным металлам, нефти и газу в Арктике.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал эту информацию фейком. В Кремле при этом заявили, что сохраняют заинтересованность в возобновлении торгово-экономического сотрудничества с США.

Новость дополняется

