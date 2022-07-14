Дональд Трамп сообщил о смерти своей первой жены Иваны

Первая жена экс-президента США Дональда Трампа – Ивана Трамп – умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на запись Трампа на платформе Truth Social. О причинах смерти не сообщается.

Ивана Трамп родилась 20 февраля 1949 года в Чехословакии. Её брак с Дональдом Трампом продлился с 1977 по 1992 годы. В браке пары родились трое детей - Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп и Эрик Трамп.

Ивана Трамп была инструктором по лыжам и дизайнером одежды, руководила строительным бизнесом, работала моделью, написала несколько книг.