Донецк без воды: "Проблему не решить без прекращения боевых действий"

В оккупированном Россией Донецке продолжаются большие проблемы с водой: ее подают в жилые дома раз в три дня на несколько часов, в зависимости от района города. Дети Донбасса записывают обращения к Путину с просьбой дать воду, местные жители ходят в туалет "в пакет", из-за нехватки воды умирают куры на птицефабриках, растет риск эпидемий кишечных заболеваний. При этом счета за коммунальные услуги продолжают расти.

Москва, чтобы решить проблему воды, выделила Донецку 75 водовозов: назначенный Россией глава региона Денис Пушилин отчитался, что 33 из них доехали до Донецка в пятницу.

Одновременно в городе снизили норматив на потребление воды. Тот же Пушилин на прошлой неделе признал, что "с внутренними водохранилищами ситуация близка к критическому положению" и заявил, что водовод Дон-Донбасс "обеспечивает нас только на 25-30%".

Почему в Донецке нет воды и почему восстановить ее подачу в ближайшее время физически невозможно? Что случилось с водохранилищами и какое отношение к Донецку и проблеме воды имеет бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов? Настоящее Время поговорил об этом с Николаем Осыченко, бывшим президентом Мариупольского телевидения.

— Почему в Донецке все последние годы, когда город был под оккупацией России, были проблемы с водой. И почему сейчас это обострилось так, что воду дают раз в три дня?

Точка. Воды больше не будет

— С 2014 по 2022 год, 8 лет, несмотря на обстрелы Донбасса, в Донецк шла вода с украинской территории по каналу Северский Донецк-Донбасс. В 2022 году, когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, были разбиты фильтровальные станции, дамбы и канал. И все, воды нет.

В 2022 году оккупационные власти начали потреблять воду из резервных водохранилищ, коих на тот момент в регионе было довольно много. Но эти водохранилища именно резервные, воды там было на неделю, на месяц максимум, но не на три с половиной года. И вот вода в них закончилась. Точка. Воды больше не будет.

— А что происходит с водоводом Дон-Донбасс (идет на 194 км от хутора Дугино в Азовском районе Ростовский области, состоит из двух нитей труб диаметром 1,2 м), который тянули российские власти с 2022 года?

— 170 миллиардов рублей на нем были распилены, разворованы. Замминистра обороны России Тимур Иванов сел (украинские СМИ утверждают, что именно Иванов курировал компанию, занимающуюся строительством водовода). Но воды так и нет. Есть одна нитка водовода, она там в лучшем случае дает 350 тысяч литров воды. А нужен миллион в день, и его нет.

— И водовозы, о которых объявили оккупационные власти Донецкой области, проблему с водой тоже никак не решат?

— Что касается водовозов, которым так радуется Денис Пушилин, то давайте подсчитаем: 75 водовозов, по 10 тонн воды в каждом, то есть по 10 тысяч литров. Итого: 750 тысяч литров воды в Донецк везли их самой Москвы. При том, что, по данным оккупационных властей, только в Макеевке и Донецке население составляет миллион двести тысяч человек. Делим — выходит по 0,6 литра на человека.

К тому же эти водовозы, как было сказано, останутся в Донецке и будут возить воду. Вопрос: а где они будут брать эту воду?

Думаю, что за эту зиму система ЖКХ оккупированных территорий канет в лету

Поэтому там на самом деле жесть, на самом деле коллапс. И я это вижу, читаю, знаю, потому что в Донецке живут очень много моих друзей, знакомых. Люди сейчас будут выезжать оттуда. Люди в Донбассе не тупые и понимают прекрасно, что если нет воды, то ее и не будет, потому что ее взять негде. А без воды будут проблемы с электричеством: они уже есть и будет их больше. И также будут колоссальные проблемы с отопительным сезоном.

Думаю, что за эту зиму система ЖКХ оккупированных территорий канет в лету. Потому что для того, чтобы топить батареи, тоже нужна вода. И нужно электричество, чтобы работали насосы. Я помню, что мы 2 марта 2022 года в Мариуполе полностью погрузились в каменный век — потому что нас лишили электричества, разбомбив все подстанции. И пропало в один день все: вода, отопление, все, что только было. Мы были в каменном веке. И мы тоже были готовы на все ради воды. Я кофе делал себе в Мариуполе в 2022 году из воды из батарей из системы отопления: кипятил ее на костре раза три, но вонь все равно была дикая.

Как работники Донецкой фильтровальной станции работали под обстрелами в 2018 году, архивный репортаж Настоящего Времени:

— Я правильно понимаю, что в Донецке сейчас выросли цены на бутилированную воду, и оккупационные власти пытаются как-то эти цены регулировать?

— Да, в Донецке выросла цена на бутылированную воду и на воду из автоматов. Она выросла до 5-6 российских рублей за литр. Пушилин сказал, что своим решением ставит цену в 3,50 за литр. Продавцы воды сказали: мы тогда ее просто продавать не будем. В итоге там некоторое время воду просто не продавали, а сейчас снова продают по 5 рублей за литр.

Проблему невозможно решить, во-первых, без Украины, во-вторых, без прекращения боевых действий

У жителей оккупированных территорий есть теория, что Пушилину принадлежат 7 заводов по производству этой бутилированной воды, и что вода с водовода Донбасс тоже заведена на эти заводы, и нынешняя ситуация ему очень выгодна. Потому что дефицита бутилированной воды производства "ДНР" в Донецке как раз нет, ею завалено все. И если бабки есть — покупай, нормально все.

— Правильно ли я понимаю, что проблему воды в Донецке глобально невозможно решить без Украины, потому что все источники воды находятся на территориях, которые сейчас под контролем Украины?

— Проблему невозможно решить, во-первых, без Украины, во-вторых, без прекращения боевых действий. Потому что канал Северский Донец-Донбасс сейчас завален телами людей и сожженной техникой. И разбиты дамбы, разбиты фильтровальные станции.

Для восстановления водоснабжения Донбасса (а проблемы есть не только на оккупированной территории, но и на неоккупированной территории тоже) нужна остановка боевых действий. И без миллиардов долларов, которые нужно теперь в это будет будет вбухать, никак это решить нельзя.