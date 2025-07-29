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Украина

Донецк без воды: "Проблему не решить без прекращения боевых действий"

Женщина с бутылками воды в оккупированном Мариуполе.
Женщина с бутылками воды в оккупированном Мариуполе.

Материал Настоящего Времени

В оккупированном Россией Донецке продолжаются большие проблемы с водой: ее подают в жилые дома раз в три дня на несколько часов, в зависимости от района города. Дети Донбасса записывают обращения к Путину с просьбой дать воду, местные жители ходят в туалет "в пакет", из-за нехватки воды умирают куры на птицефабриках, растет риск эпидемий кишечных заболеваний. При этом счета за коммунальные услуги продолжают расти.

Как Донецк лишился воды, перейдя под власть России. Люди показывают, как ходят в туалет "в пакетик"
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Как Донецк лишился воды, перейдя под власть России. Люди показывают, как ходят в туалет "в пакетик"

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Москва, чтобы решить проблему воды, выделила Донецку 75 водовозов: назначенный Россией глава региона Денис Пушилин отчитался, что 33 из них доехали до Донецка в пятницу.

Одновременно в городе снизили норматив на потребление воды. Тот же Пушилин на прошлой неделе признал, что "с внутренними водохранилищами ситуация близка к критическому положению" и заявил, что водовод Дон-Донбасс "обеспечивает нас только на 25-30%".

Почему в Донецке нет воды и почему восстановить ее подачу в ближайшее время физически невозможно? Что случилось с водохранилищами и какое отношение к Донецку и проблеме воды имеет бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов? Настоящее Время поговорил об этом с Николаем Осыченко, бывшим президентом Мариупольского телевидения.

Почему в Донецке нет воды, как можно решить проблему, и почему водовод из России — не выход
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Почему в Донецке нет воды, как можно решить проблему, и почему водовод из России — не выход

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— Почему в Донецке все последние годы, когда город был под оккупацией России, были проблемы с водой. И почему сейчас это обострилось так, что воду дают раз в три дня?

Точка. Воды больше не будет

— С 2014 по 2022 год, 8 лет, несмотря на обстрелы Донбасса, в Донецк шла вода с украинской территории по каналу Северский Донецк-Донбасс. В 2022 году, когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, были разбиты фильтровальные станции, дамбы и канал. И все, воды нет.

В 2022 году оккупационные власти начали потреблять воду из резервных водохранилищ, коих на тот момент в регионе было довольно много. Но эти водохранилища именно резервные, воды там было на неделю, на месяц максимум, но не на три с половиной года. И вот вода в них закончилась. Точка. Воды больше не будет.

— А что происходит с водоводом Дон-Донбасс (идет на 194 км от хутора Дугино в Азовском районе Ростовский области, состоит из двух нитей труб диаметром 1,2 м), который тянули российские власти с 2022 года?

— 170 миллиардов рублей на нем были распилены, разворованы. Замминистра обороны России Тимур Иванов сел (украинские СМИ утверждают, что именно Иванов курировал компанию, занимающуюся строительством водовода). Но воды так и нет. Есть одна нитка водовода, она там в лучшем случае дает 350 тысяч литров воды. А нужен миллион в день, и его нет.

— И водовозы, о которых объявили оккупационные власти Донецкой области, проблему с водой тоже никак не решат?

— Что касается водовозов, которым так радуется Денис Пушилин, то давайте подсчитаем: 75 водовозов, по 10 тонн воды в каждом, то есть по 10 тысяч литров. Итого: 750 тысяч литров воды в Донецк везли их самой Москвы. При том, что, по данным оккупационных властей, только в Макеевке и Донецке население составляет миллион двести тысяч человек. Делим — выходит по 0,6 литра на человека.

К тому же эти водовозы, как было сказано, останутся в Донецке и будут возить воду. Вопрос: а где они будут брать эту воду?

Думаю, что за эту зиму система ЖКХ оккупированных территорий канет в лету

Поэтому там на самом деле жесть, на самом деле коллапс. И я это вижу, читаю, знаю, потому что в Донецке живут очень много моих друзей, знакомых. Люди сейчас будут выезжать оттуда. Люди в Донбассе не тупые и понимают прекрасно, что если нет воды, то ее и не будет, потому что ее взять негде. А без воды будут проблемы с электричеством: они уже есть и будет их больше. И также будут колоссальные проблемы с отопительным сезоном.

Думаю, что за эту зиму система ЖКХ оккупированных территорий канет в лету. Потому что для того, чтобы топить батареи, тоже нужна вода. И нужно электричество, чтобы работали насосы. Я помню, что мы 2 марта 2022 года в Мариуполе полностью погрузились в каменный век — потому что нас лишили электричества, разбомбив все подстанции. И пропало в один день все: вода, отопление, все, что только было. Мы были в каменном веке. И мы тоже были готовы на все ради воды. Я кофе делал себе в Мариуполе в 2022 году из воды из батарей из системы отопления: кипятил ее на костре раза три, но вонь все равно была дикая.

Как работники Донецкой фильтровальной станции работали под обстрелами в 2018 году, архивный репортаж Настоящего Времени:

Работники Донецкой фильтровальной станции ранены во время обстрелов
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Работники Донецкой фильтровальной станции ранены во время обстрелов

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— Я правильно понимаю, что в Донецке сейчас выросли цены на бутилированную воду, и оккупационные власти пытаются как-то эти цены регулировать?

— Да, в Донецке выросла цена на бутылированную воду и на воду из автоматов. Она выросла до 5-6 российских рублей за литр. Пушилин сказал, что своим решением ставит цену в 3,50 за литр. Продавцы воды сказали: мы тогда ее просто продавать не будем. В итоге там некоторое время воду просто не продавали, а сейчас снова продают по 5 рублей за литр.

Проблему невозможно решить, во-первых, без Украины, во-вторых, без прекращения боевых действий

У жителей оккупированных территорий есть теория, что Пушилину принадлежат 7 заводов по производству этой бутилированной воды, и что вода с водовода Донбасс тоже заведена на эти заводы, и нынешняя ситуация ему очень выгодна. Потому что дефицита бутилированной воды производства "ДНР" в Донецке как раз нет, ею завалено все. И если бабки есть — покупай, нормально все.

— Правильно ли я понимаю, что проблему воды в Донецке глобально невозможно решить без Украины, потому что все источники воды находятся на территориях, которые сейчас под контролем Украины?

— Проблему невозможно решить, во-первых, без Украины, во-вторых, без прекращения боевых действий. Потому что канал Северский Донец-Донбасс сейчас завален телами людей и сожженной техникой. И разбиты дамбы, разбиты фильтровальные станции.

Для восстановления водоснабжения Донбасса (а проблемы есть не только на оккупированной территории, но и на неоккупированной территории тоже) нужна остановка боевых действий. И без миллиардов долларов, которые нужно теперь в это будет будет вбухать, никак это решить нельзя.

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