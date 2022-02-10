Разработчики и издатель видеоигры The Sims 4, американские компании Maxis и Electronic Arts, отказались выпускать на российский рынок новое дополнение к игре, которое называется “Свадебные истории”. Причиной стало российское законодательство о запрете на так называемую ЛГБТ-пропаганду несовершеннолетних, следует из обращения компаний.

Прямо закон в тексте не упоминается. Однако в нём сказано, что авторы не смогли бы рассказать на российском одну из историй из игры — об однополой паре персонажей Доминики и Камиллы.

В тексте сказано, что любовь готовящихся к свадьбе персонажей “отражает личный опыт многих членов сообщества игры и команды разработки”. Отказавшись от неё для российского рынка, разработчики вынуждены были бы пойти на компромисс со своими ценностями, говорится в обращении. В других странах “Свадебные истории” начнут продавать с 17 февраля.

The Sims популярная серия симуляторов жизни, продающаяся многомиллиоными тиражами. Согласно данным издателя на конец весны прошлого года, в мире насчитывалось около 36 миллионов постоянных игроков в The Sims 4.