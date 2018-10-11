Дорогой брат Бюджет. Какие деньги расходует фонд Кадырова

Благотворительный фонд им. Ахмата Кадырова кичится своими добрыми делами: там, где бессилен глава Чечни, помогает его мать Аймани Кадырова, глава фонда. Но это иллюзия: как установили журналисты "Кавказ.Реалий", в отчетах фонда указываются проекты, выполненные за государственный счет.

Cудя по прессе, Фонд им. Ахмата Кадырова – главный источник финансирования всех благих дел в Чечне: за его счет строятся школы, покупается новая техника для больниц, прокладываются новые дороги. Однако это не так: большинство проектов, приписываемых Фонду Кадырова, на самом деле финансировались из регионального бюджета. Благотворительная организация "приписала" себе заслуг на 1,3 млрд рублей.

Подарки от Кадырова

Школу в селе Толстой-Юрт на 480 мест построили за счет благотворительного фонда, утверждала региональная власть. На самом деле, школа возведена за счет налогоплательщиков.

Министерство образования и науки Чеченской республики заключило контракт на строительство школы с ООО "Мегастройинвест" и выделило компании 188,3 млн рублей на строительство школы.

Строительная компания принадлежит Фонду Кадырова, но получает деньги на строительство от профильных ведомств и министерств. Компания выиграла 111 госконтрактов на 6,4 млрд рублей. Судя по бухгалтерским отчетам, доступным в СПАРК, госзакупки – ключевой источник дохода.

То же самое происходило и в других случаях: например, на строительство водопровода для жителей Гудермесского и Курчалоевского районов 449,8 млн рублей выделило министерство строительства и ЖКХ Чечни. На сайте правительства Чечни утверждается, что водопровод строят за счет благотворительного фонда.

Детский сад в селе Знаменское также строил "Мегастройинвест". Правда, 214 млн рублей платил не фонд Кадырова, а правительство Чечни. Там же строят спорткомплекс – но не благотворительная организация, а СК "Чеченстрой" (контракты на 55,7 млн и 78,5 млн рублей) за счет средств министерства Чечни по физической культуре и спорту.

Еще одна компания – ООО "Гражданстрой" возвела школу в Центорое в 2015 году. Министерство образования и науки Чечни потратило на нее почти 19 млн рублей.

В СМИ утверждается обратное: "Узнав про острую нехватку ученических мест в родном селе первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, президент Регионального общественного фонда имени А.-Х. Кадырова – Аймани Несиевна приняла решение построить в Центарое начальную школу", – сообщало ИА "Грозный-информ".

"Если у вас есть госконтракт, значит, это бюджетные средства", – заявили нам в "Грозгражданстрое".

Компания "Грозгражданстрой" принадлежит АО "Инкомстрой". Его владелец Мовсади Альвиев близок к фонду Кадырова. Его компания "Грозный-сити" связана с фондом через компанию "Лидер-авто". Сам "Грозгражданстрой" аффилирован с "Мегастройинвестом": у компаний совпадает номер телефона, следует из базы данных СПАРК.

Также Фонд Кадырова считает своим добрым делом покупку библиобуса. Документы говорят об обратном: "библиотеку на колесах" купила Национальная библиотека Чечни у ООО "Завод АИСТ" за 3,6 млн рублей.

На заводе автомобильной заводской техники подтвердили, что поставили библиобус в рамках госконтракта. "Но на автобусе было написано "подарок от Кадырова", – вспоминает наш собеседник.

Врач, извинись

Филантропы приписывали себе строительство корпусов интерната для глухих и слабослышащих, а также школы на 120 мест в селе Пионерское. Эти объекты легко находятся на сайте госзакупок, из бюджета потратили 190,2 млн рублей. Работы выполняли "Грозгражданстрой", ГУП "Орден дружбы народов Чеченское управление строительства им. Исмаилова", ООО "Геострой".

В ноябре 2017 года клинический центр охраны здоровья матери и ребенка им. Аймани Кадыровой "получил в дар" от фонда аппарат для кардиотокографии, стерилизатор, операционный стол, кровати. Перечень дорогостоящего оборудования совпадает с госзакупкой комитета по здравоохранению Чечни на 119,2 млн рублей.

Своей заслугой фонд считает и поставку аппарата искусственной вентиляции легких в начале этого года. Обошелся он бюджету в 1,48 млн рублей.

"Очковтирательство"

Экономика Фонда Кадырова описана в СМИ. Во-первых, Фонд владеет коммерческими компаниями. "Фонд занимается бизнесом, он зарабатывает, и заработанные средства решением руководства РОФ направляются на помощь нуждающимся. Ни одной копейки из федерального и регионального бюджетов в Фонд не поступает", – ​доказывал Рамзан Кадыров в феврале 2018 года.

Во-вторых, бюджетники добровольно-принудительно перечисляют 10% своего дохода в фонд им. Ахмата Кадырова, писал "Коммерсант". В финансовых отчетах указано, что основные источники дохода фонда – дивиденды от участия в уставном капитале и возврат займов.

Из 2,2 млрд рублей, скопившихся на счетах фонда в 2017 году, только 154,5 млн рублей потратили на благотворительную помощь, указано в СПАРК. На что же тратились деньги, если помощь больницам и строительство школ было за счет госбюджета?

На покупку Mercedes для бойца Александра Емельяненко, концерт по случаю переименования футбольного клуба "Терек", спасение жителей и восстановление городов в Сирии и Мьянме. Эти траты, публично заявленные фондом, в разы превышают цифры, указанные в финансовых отчетах. Только на восстановление мечети в Алеппо благотворители обещали потратить $14 млн – 807 млн рублей по курсу 2017 года.

"Это очковтирательство какое-то получается. Ту работу, которую они не делали, себе приписывают. Так получается. Но это проверять надо", – считают в башкирском благотворительном фонде "Урал", совет которого возглавляет первый президент Башкирии Муртаза Рахимов.

Основатель и председатель совета благотворительного фонда "Нужна помощь", директор портала "Такие дела" Митя Алешковский считает, что фонд Кадырова мог дополнительно финансировать проекты либо делать их совместно с республиканской властью.

"Из этого не следует, что фонд врет. Это лишь показывает, что вы не смогли найти подтверждения их участия. Такая формулировка будет объективнее", – отметил Алешковский и предложил проверить отчетность фонда на сайте Министерства юстиции.

На сайте Минюста отчеты фонда появились 30 июня 2017 года: одним днем исполнительный директор Темирлан Хучиев представил выписки за период с 2010 по 2016 год. Ни в одном из них не указано ни трат, ни остатка, ни сведений об учредителях, хотя по закону положено.

Телефоны и электронная почта фонда оказались недоступны, в пресс-службе главы Чечни комментировать взаимоотношения с фондом не стали.

Автор – корреспондент Центра "Досье", материал подготовлен специально для "Кавказ.Реалии"​