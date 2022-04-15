"Дошел в порт приписки". Соцсети о затонувшем крейсере "Москва"

Украинские войска затопили флагманский крейсер российского черноморского флота "Москва" - его гибель подтвердило Министерство обороны РФ. Крейсер стал самой крупной потерей России в этой войне: Forbes оценивает его стоимость примерно в 750 миллионов долларов. В блогах это событие сравнивают с потерей Аргентиной крейсера "Адмирал Бельграно" в Фолклендской войне и с гибелью "Титаника", затонувшего ровно 110 лет назад, 14 апреля 1912 года.

Андрей Мальгин

Такое впечатление, что Путин уже 50 дней проводит демилитаризацию России. И довольно успешно. Скоро не останется ни армии, ни флота, ни авиации.

Александр Осовцов

Столько дуться и пыжиться по поводу славы своего могучего черноморского флота, и чтобы в войне со страной, у которой флота фактически нет, тебе потопили флагман - это уже просто дурной анекдот. Надо бы Кузю подогнать, чтобы повторить, да жаль, турки не пускают.

Роман Попков

Гибель корабля такого класса, как "Москва" – это само по себе для государства как проигранная локальная война

Иван Курилла

После того, как крейсер затонул, потом нет, а потом все же затонул, начинаю верить и в то, что Жириновский умер сразу в марте, а не в объявленную официально дату.

В российских провластных СМИ давно начали маскировать неприглядную реальность с помощью "нейтральных" слов и канцелярских оборотов. В том же духе были составлены и официальные заявления Минобороны РФ: ведомство долго сообщало, что корабль "сохраняет плавучесть" и "борется за живучесть" после многочисленных повреждений, связанных с "детонацией боеприпаса", а затонул он, по версии Минобороны, при буксировке "в условиях штормового волнения".

В блогах отмечают, что о причинах пожара на борту корабля россиянам сообщить "забыли", да и шторма на море в тот день не было. Украинские источники еще днем ранее сообщали, что "Москву" обстреляли противокорабельными ракетами "Нептун".

Алена Солнцева

"Крейсер "Москва", на котором произошел пожар, в условиях штормового волнения потерял остойчивость и затонул".

Это пишет газета "Известия".

До этого в Минобороны РФ сообщили, что корабль сохраняет плавучесть, его основное ракетное вооружение не повреждено.

Потом Минобороны все же сообщило, что затонул - из-за шторма.

То есть, плавучесть и остойчивость потеряны. А что же ракетное вооружение?

Минобороны уверяет, что корабль загорелся сам собой

Вопрос же у меня такой, пенсионерский, вот Минобороны уверяет, что корабль загорелся сам собой. В него не стреляли. Стреляли в другую сторону - по жилым постройкам Брянской области. А как туда попали два украинских военных вертолета? Что у нас на границе, что ее так легко нарушили?

Или тоже само загорелось.

Или я чего-то не понимаю....

Иван Яковина

С Крейсером у ватников все стадии были: и отрицание (это все вранье!), и гнев (мрази, твари!), и торг (мы его потушили, его буксируют) и депрессия (бля, что же теперь будет-то?), и сейчас вот пришло принятие - всё... утонул при буксировке....

Очень наглядно.

Тарас Березовец

Минобороны РФ: Ничего не случилось! Ракетный крейсер Москва приобрёл отрицательную остойчивость и переведён в класс подводных кораблей. Команда крейсера получила внеплановый отпуск за отличное выполнение поставленных задач и в качестве поощрения отправилась на подводную экскурсию по дну Чёрного моря.

Ольга Романова

В Минобороны сообщают, что крейсер "Москва" затонул от волнения. Лучше не скажешь.

Борис Фел

Минобороны готово платить любую цену, лишь бы выдать гибель "Москвы" за несчастный случай.

Волнение разбушевавшегося моря погубило "Москву", словно в народной сказке

Трудно представить того, кто в это поверит. Такие гигантские боевые корабли даже в теории не могут загореться от случайной искры или сигареты. Эти отмазки - для дошкольников. Если крейсер не был поражен украинскими ракетами, то значит он погиб от диверсии на борту, устроенной группой моряков из его экипажа.

Есть в этой истории и злая ирония судьбы над российским флотом, и очень дурной знак: в первой морской операции Черноморского флота РФ против несуществующего украинского флота атакующий потерял собственный флагман…

Волнение разбушевавшегося моря погубило "Москву", словно в народной сказке. Но это, кажется, не волнует Москву без кавычек. Она готовится наступать, невзирая на любые потери.

Остап Кармоди

Лента.Ру: "Потерю крейсера "Москва" посчитали незначительной для России"

Это точно. Впереди у России такие потери, что про крейсер Москва на их фоне можно будет забыть.

Но и значимость этой потери трудно переоценить, пишет Аркадий Бабченко:

Главное, что «Москва» прикрывал переброску десанта в Бердянск и осуществлял большую часть воздушной обороны черноморского флота. Осуществлял воздушное прикрытие кораблей блокады. Должен был осуществлять воздушное прикрытие и командование штурмом Одессы, которую Путин заявил как вторую часть спецоперации. И осуществлял командование операциями на море.

НИЧЕГО ЭТОГО ТЕПЕРЬ НЕ БУДЕТ.

Большие десантные корабли могут теперь стоять в порту под прикрытым сухопутного ПВО. Ну или их по одному будет сопровождать «Адмирал Эссен». Но, думаю, это ненадолго. Морская блокада Украины теперь находится под вопросом. Одесская операция теперь находится под большим вопросом. Пробитие коридора до Приднестровья теперь находится под большим вопросом.

То есть, это срыв оперативного командования фронтом.

Фронтом, Карл.

И вот это все было уничтожено одним выстрелом.

ОДНИМ. ВЫСТРЕЛОМ.

Двумя ракетами.

Потеря крейсера «Москва», вероятно, изменит позиции РФ в Черном море - такие выводы британской разведки опубликовало МО Великобритании. Изменит позиции РФ в Черном море… То есть - в регионе. Одним выстрелам Украина изменила соотношение сил ВО ВСЕМ РЕГИОНЕ.

То, что "Москва" пошла на дно, кажется символичным многим комментаторам.

Игорь Иртеньев

Москва... как много в этом звуке...

Александр Шмелев

Новости последней недели: знаменитый российский политик по имени Владимир умер, Москва уничтожена.

Такое чувство, что Господь даёт соотечественникам последний намек: неужели, мол, вы и сейчас не поймёте?

В гибели крейсера можно найти и другие совпадения, но, конечно, главное из них - то, что погиб именно тот корабль, который отправили по известному адресу защитники острова Змеиный.

Алиса Зюс

Говорят, тот самый русский военный корабль дошёл в порт приписки?

Иван Яковина

В самом начале войны я сказал, что слова моряков острова Змеиный — это как проклятие из древнегреческой трагедии: оно не может не сбыться.

И вот — оно сбылось, причём самым ярким, наглядным и справедливым образом!

Андрей Плахов

Сентябрь 2000

"Она утонула"

Апрель 2022

"Крейсер "Москва" потерял остойчивость и затонул"

22 года падения на дно

Марат Гельман

Она утонула

Можем повторить

Русский военный корабль пошёл на***

Это такая удивительная битва мемов, что окружение Путина не может не увидеть в этом знак судьбы. Не только украинская армия, но и русский язык против него. Ещё мне Сорокин напомнил, что поражение в японской войне тоже началось с затопления главного военного корабля. И те, кто не привязан к Путину цепями, должны бежать. Оставить его в одиночестве.

Александр Морозов

"на+уй" полностью легитимизировалось. sputnik, perestroika, nahui.

Не помогло "Москве" и то, что на борту хранилась реликвия: частица Креста Господня.

Александр Невзоров

С потоплением гордости путинского флота, крейсера "Москва", связана очень забавная история. Путинские адмиралы были абсолютно уверены в неуязвимости. "Москвы". Именно поэтому крейсер залез в опасную зону, где до него могли дотянуться украинские ракеты. И дело не в системах обнаружения, отражения, перехвата и пр. Нет. Командование Черноморского флота получило приказ веровать в чудотворную силу одной хреновинки, которая с 2020 года украшала интерьер крейсера. Это была щепочка, волшебная магическая щепочка, способная отводить от корабля ракеты и торпеды. Щепочку купили за 40 миллионов долларов, ее притащил и вручил Степашин.

Официальная формулировка звучала так:

"Христианская реликвия — частица Креста Господня - будет храниться на флагмане Черноморского флота — ракетном крейсере "Москва". Это кусочек дерева размером всего несколько миллиметров. Он находится внутри металлического креста XIX века, а тот, в свою очередь, хранится в специальном ковчеге".

Щепочка за 40 млн., как известно, не сработала и вместе с крейсером отправилась на дно.

Альфред Кох

Если верить в знамения, то это конец Путина. Он начал с "она утонула" и кончает этим же...

Христианская реликвия притянула ракеты к крейсеру

Говорят на крейсере была частица Креста Господня... Наивные православные язычники думали, что этот оберег защитит их... Как же надо не верить в Спасителя нашего, чтобы думать, что он будет их защищать. Наоборот: христианская реликвия притянула ракеты к крейсеру! Это ли не знак, что Бог на стороне Украины?

Потому, что Бог на стороне добра. Какая неожиданность, правда, Путин? Ты думал, что купив Кириллку Гундяя ты и Бога Вечного положил себе в карман. А вот, дудки...

Кириллка-то пастырь ненастоящий. Нет в нем ни грамма святости. Церковь его на водке да на табаке построена, а не на правде и милости. Не получилось у тебя, Вовчик, с Богом добазариться, не принял он твоих даров. Как не принял он их от Каина...

И пошел на дно твой флагман как пойдет скоро на дно вся твоя держава, построенная на лжи и лицемерии. Государство, что ты построил подобно "окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты"...

Владимир Вятрович

Бытие украинское

И было утро, и был вечер, день пятьдесят первый. И уничтожили украинцы одну "Москву", ту, что корабль на море. Уничтожат потом другую, ту, что средоточие зла на земле уже сотни лет. Ибо с ними Бог и они непобедимы.

"Патриоты" горюют и призывают срочно строить новые корабли.

Платон Беседин

Потеря крейсера "Москва" воспринимается как потеря доброго знакомого.

Потому что Севастополь. Потому что Черноморский флот. Потому что флагман.

Я бывал на "Москве" не один раз. Особо запомнился тот, когда мы приехали на крейсер вместе с Юлей Чичериной и Вадимом Самойловым.

И они спели перед матросами. Душевно так, под акустическую гитару. И матросы осторожно смотрели на офицеров, и один из них кивнул, и матросы затянули вместе с Вадимом и Юлей:

Но я устал, окончен бой –

Беру портвейн, иду домой.

Окончен бой, зачах огонь

И не осталось ничего.

А мы живем, а нам с тобою

Повезло назло…

Это было сильно. По-настоящему. Там все были настоящие.

Андрей Медведев

Надо строить новые, современные корабли и много. Навыки и знания для этого есть. И военный заказ это драйвер экономики, извините за практицизм. Как Китай, с такой же скоростью и в таких же количествах, мы строить, вряд ли сможем. но вводить в строй по два фрегата в год вполне выполнимая задача. "Москва", при всем уважении, был очень немолодой крейсер.

Другие тем временем вспоминают богатое советское прошлое "Москвы", сошедшей со стапелей вовсе не в Севастополе.

Андрей Зубов

Этот тяжелый крейсер был построен на Николаевском кораблестроительном заводе в 1976-1982 годах. Тогда всем военным надводным кораблестроением в СССР руководил мой отец. Он ушел с должности начальника 2-го главного управления Минсудпрома в марте 1982. Головной корабль проекта - "Слава", а именно так, в память русского броненосца, героически защищавшего Моозундский архипелаг в сентябре 1917 года, был назван строящийся крейсер, - был предметом особой гордости отца. Эти корабли полностью нейтрализуют американский авианосный флот, объяснял он мне в то время. Их ракеты уничтожат любое авианосное соединение на расстоянии десятков километров. И они имеют практически 100% противовоздушную защиту. Это последнее слово в технологии военно-морского флота. Так и было в начале 1980-х, 40 лет назад.

Лучшее использование военной мощи - строительство прочного мира

Но, добавлял отец, не дай Бог, чтобы эти крейсера оказались в бою. Это, как и ядерное оружие, только средство сдерживания, только то необходимое основание силы, с которого надо вести диалог с Западом о разоружении и сотрудничестве. Отец прекрасно помнил Антигитлеровскую коалицию, ребенком жил в эпоху Антанты и он был горячим сторонником сотрудничества с англо-саксонскими странами, всегда был англоманом. Помню, намного раньше закладки "Славы", мне, еще подростку он доверительно объяснял - "я строю корабли для России, большевики уйдут, а Россия останется, и тогда она должна быть в союзе с США, Францией и Великобританией, как в 1941-45, как в 1914-18".

И как он гордился, когда именно "Слава" сопровождала лайнер "Максим Горький" на Мальтийскую встречу Михаила Горбачева и Джорджа Буша в начале декабря 1989 г. "Это лучшее использование военной мощи - строительство прочного мира" - говорил он.

Отец успел увидеть многое за свою долгую жизнь. Он умер в августе 2007 в 96 лет. Но слава Богу, он не увидел, как бездарно и постыдно использовали его гордость, крейсер "Славу"-"Москву" нынешние российские стратеги. Использовать противоавианосное оружие сдерживания в качестве корабля огневой поддержки высадки десанта само по себе крупная военная ошибка. Тем более, если у противника имеются крылатые антикорабельные ракеты, а системы ПВО крейсера устарели.

Печальный и символичный итог безответственной игры в войнушку

Политика, одним из элементов которой являются в нашем несовершенном мире средства сдерживания, превратилась в современной России в безответственную и ужасную по результату игру в солдатики, в морской бой, только не на листе бумаги. Не просто дилетанты, а полные невежды планируют и политику моей страны, и действия ее вооруженных сил. Вместо строительства мира, в котором хорошо и тебе и другим, они развязывают войны то в Чечне, то в Сирии, то в Грузии, то в Украине. Они не созидают, а только разрушают, губят и собственный народ и другие народы и становятся позорищем и пугалом для всего мира.

Когда-то отец надел парадный адмиральский мундир, чтобы отдать честь вновь поднятому на крейсере "Слава" Андреевском флагу в 1992 г. Теперь этот флаг спущен. Русская слава догорает у берегов Украины. Сколько моряков погибло и изувечено - я не знаю.

Печальный и символичный итог безответственной игры в войнушку, поддержанной ослепленным пропагандой и самооглупленным имперскими амбициями народом моей России.

С тем, что такой финал этот был закономерным, согласны и другие комментаторы.

Николай Митрохин

Потопление "Москвы" ещё один яркий пример бессмысленности гонки вооружений вообще и существования крупных военных кораблей на Черноморском флоте в частности. За сорок лет жизни огромное и очень дорогое судно ни разу ни применялось для выполнения своих основных задач, не использовало свою боевую мощь и было бесславно потоплено на расстоянии в 200 км. от порта базирования.

А всё потому, что с появлением противокорабельных ракетных систем Черное море стало простреливаться вдоль и поперек и стало предельно опасным для любого военного корабля любой из потенциально конфликтных сторон.

Воссоздавать в таких условиях "мощь Черноморского флота" с надеждой заработать его былую славу, можно было только людям с безмерной мошной и безмерным глупым апломбом, который эрегировал при виде парадного строя кораблей вдоль севастопольской набережной, но, похоже, не имел намерения испытать их в настоящей войне. И когда она началась оказалось, что большие корабли таки да, отличная мишень для даже устаревшего ракетного вооружения противника. А если ещё и начать реально воевать с НАТО, то весь флот просто сядет на дно на рейде и у причальных стенок.

Сюда бы надо фото всех этих граждан - начиная от Путина, Медведёва и заканчивая Затулиным с Рогозиным, которые все в белом на севастопольских парадах, да лень искать.

Сложно поверить, что на корабле никто не погиб, однако данных о потерях Минобороны РФ не публикует, утверждая, что все 500 с лишним членов экипажа были эвакуированы.

Михаил Ходорковский

Уже день прошел. С кораблем ясность есть. Про потери среди моряков - тишина.

Але! В Кремле! Может поясните? Люди-то все живы? Понятно, там невиновных нет. Но уж совсем-то как к скотине зачем?

Олег Пшеничный

Не хочет ли Черноморский флот предьявить 510 спасённых членов экипажа своего флагмана? Хоть бы переодели в них кого-нибудь.

Илья Аронович Забежинский

Мне кажется, с этим затонувшим крейсером с ХРИСТИАНСКОЙ точки зрения, все закончилось хорошо.

Экипаж не погиб, всех спасли.

И сами они никого не убили, не совершили греха.

Владимир Осечкин

Все рассуждают про корабль - кусок металла и груду оружия, но никто до сих пор не озвучил число убитых моряков. Нет никаких данных ни по убитым во время попадания "Нептунов", ни по погибшим во время детонации и взрывов.

Начальнику отдела информационного обеспечения Черноморского флота подполковнику Алексею Рулёву приказали пока хранить молчание и "военную тайну". При чём тайной для них является, сколько реально погибших (источник сообщил что по предварительным данным речь идёт о более 30 моряках), местонахождение их тел (не всех извлекли из повреждённых отсеков), и главное - за что и ради чего все эти моряки погибли? Ответа на этот вопрос нет ни у кого на Черноморском флоте. Весь мир уже убедился - в Украине нет никаких нацистов ни в офисе президента, ни в их МИДе, ни в руководстве СБУ и ВСУ. Военнопленных обменивают, кормят, многим дают возможность участвовать в пресс-конференциях и звонить родным домой.

Сколько ещё эти бессовестные "акционеры войны", похитившие на расходах армии РФ миллиарды у.е., будут пичкать народ дешёвой пропагандой, тайными символами этого ZVиZдеца и врать всем нам с целью сокрытия масштабов Grand-коррупции, воровства и непрофессионализма?

Масштабы коррупции в российской армии могут оказаться спасительными для Украины и мира, отмечает Владислав Иноземцев:

Последние события на украинском театре военных действий наводят на самые разнообразные размышления. Одни комментаторы указывают на то, что в море был отправлен флагман флота, на который даже не было установлено радарное оборудование для обнаружения низколетящих ракет, другие с упоением сравнивают пополнения военного флота и флота российских олигархов за годы правления Путина.

Однако мне кажется, что нужно пойти немного дальше и сказать одну простую вещь: Россия - страна феноменальной коррупции. Здесь всё, что так или иначе делается для государства и за счёт государства (а точнее - россиян), представляет собой одну большую показуху. В её производстве - суть современного путинского государства. Если делать что-то большее, не хватит денег на дворцы в Геленджике, виллы на Лазурном берегу, да и, в конце концов, на заимки в Тыве. При этом, хотя все знают, что происходит, признать это публично нельзя - и именно бравурные реляции о свершениях и стали одной из основ принятия решения о вторжении в Украину.

Сегодня Россия очевидно проигрывает, превращая войну в Украине в подобие новой крымской 1854-1855 годов, второй японской 1904-1905 гг. и второй финской 1940 г. войн, вместе взятых. При этом аналитики рассматривают десятки причин наших поражений, хотя единственной их причиной является именно то, что российская экономика и политика двадцать лет были основаны только на коррупции и ориентировались на бесконечное обогащение чиновничества и олигархата.

Насколько дальновидной была политика Запада, который постоянно продвигал идею борьбы с российской коррупцией и с российскими грязными деньгами?

И теперь возникает вопрос: насколько дальновидным была политика Запада, который постоянно продвигал идею борьбы с российской коррупцией и с российскими грязными деньгами? Не превратилась ли бы Россия в гораздо более опасного геополитического врага, если бы такая борьба была успешной? Не может ли оказаться, что если бы власть решила "умиротворить" Навального, назначив его, ну, например, главой Счётной палаты, то это привело бы не столько к повышению благосостояния россиян, сколько к успешному изготовлению дополнительных пары сотен крылатых ракет, которые были бы выпущены по Украине?

Страна, по своим политическим особенностям опасная для мира, была бы намного более опасной, если бы делом жизни её элиты не было воровство. И тем, кто сравнивает водоизмещение "Москвы" и "Дилбара", я хочу напомнить, что последний хотя бы не оснащён ракетным вооружением. Так что мне кажется что российская коррупция - скорее благо для мира, чем угроза, которой её ещё недавно считали. Или я всё же не прав?...

Главное - чтобы угроза поражения не заставила российских коррупционеров прибегнуть к последнему аргументу.

Кирилл Мартынов

Короткая история этой войны.

Воры грабили Россию двадцать лет, а чтобы граждане не слишком волновались на этот счет, щедро платили за пропаганду "традиционных ценностей".

Пропагандисты знали, что никаких таких ценностей нет, кроме одной - войны, грозной славы нашего великого оружия и можем повторить.

Воры смотрели собственную пропаганду и она им нравилась, они поверили в то, что имеют грозную славу, захотели повторить.

В 2022 воры двинули свою армию, состоящую из нищих солдат, живущих на окраинах ограбленной ими страны, на убой.

Разворованная страна и армия сошлись в битве с Европой и проиграли. Флагман флота ценой почти в миллиард долларов бесславно затонул.

У воров остался последний аргумент: ядерная война со всем миром.