"Досье": компания Пригожина купила баню для Си Цзиньпина

Компания, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, оплатила сооружение в Пекине русской бани, которую ранее обещал подарить лидеру КНР Си Цзиньпину президент России Владимир Путин. Это утверждается в расследовании центра "Досье".

В июне 2018 года Путин пообещал китайскому лидеру подарить русскую баню из трёхсотлетних кедров. Как выяснил центр "Досье", годом позже баня действительно была сооружена в резиденции Си в Пекине, причём не за счёт средств российского бюджета, а посредством компании, связанной, как утверждается, с Пригожиным и так называемой ЧВК Вагнера. Стоимость "подарка" оценивается в 150 тысяч долларов.

Договор о сооружении бани с её производителем, как пишет "Досье", заключила фирма "Петербургская гарантия". При этом все согласования по заказу, изготовлению, доставке и монтажу бани фактически оформлялись в ООО "Евро Полис". Обе фирмы, как утверждается, принадлежат к "империи" Евгения Пригожина, а "Евро Полис" ранее упоминалась в СМИ в связи с финансированием наёмников ЧВК Вагнера. Отмечается, что против Пригожина введены санкции США и ЕС.

Комментариев Пригожина и российских властей о расследовании пока нет. Ранее Пригожин отрицал свою связь с ЧВК Вагнера.