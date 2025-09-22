"Досье": Навального, возможно, пытались отравить уже в 2017

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, вероятно, в первый раз пытались отравить уже в начале 2017 года в Кирове во время повторного рассмотрения так называемого дела "Кировлеса". Об этом говорится в расследовании центра "Досье", который изучил данные о передвижениях сотрудников ФСБ, предположительно причастным к попыткам отравления политика.

Навальный пережил попытку отравления в 2020 году и погиб в 2024 году в российской колонии, как утверждают его соратники, в результате отравления. На днях его вдова Юлия Навальная заявила, что две зарубежные лаборатории пришли к выводу о том, что смерть Навального стала следствием отравления.

По данным "Досье", Навального во время поездок между Москвой и Кировом в 2016-2017 годах сопровождала группа как минимум из семи сотрудников ФСБ, в которую входили в том числе те же офицеры, что и в 2020 году во время отравления в Томске.

Заседания суда по делу "Кировлеса" начались пятого декабря 2016 года. Через неделю Навальный объявил, что будет баллотироваться на пост президента страны на выборах 2018 года, а в феврале 2017 года суд приговорил его к пяти годам условно, назначив ему испытательный срок в четыре года и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Расследователи предполагают, что ФСБ, вероятно, начала готовиться к отравлению еще осенью 2016 года: 18 октября в Киров на несколько дней приезжали Станислав Макшаков, который в 2020 году, по данным расследований, руководил группой, отравившей Навального, и его подчинённый Михаил Куклев.

В декабре 2016 года оппозиционера сопровождал офицер ФСБ Сергей Филиппов. С января 2017 года к нему присоединились сотрудники Института криминалистики и Второй службы ФСБ: Алексей Александров, Константин Кудрявцев, Александр Самофал, Алексей Кривощёков, Валерий Сухарев и Роман Мезенцев.

Семь сотрудников ФСБ, следивших за Навальным, и ещё двое, возможно, участвовавших в подготовке операции, как отмечают расследователи, это рекорд, что позволяет предположить, что именно в начале 2017 года сотрудники спецслужбы впервые могли применить вещество "Новичок" для отравления политика. "Досье" при этом ссылается на то, что Навальный в 2020 году рассказывал, как ему в 2017 году в одной из поездок стало плохо: "Через час после взлета меня пробил холодный пот, и я почувствовал, что мне очень-очень плохо. Так плохо, что я сейчас умру. Поскольку я был весь мокрый, я с трудом дошел до туалета, там умылся холодной водой. Посидел 15 минут, и все прошло". Похожие симптомы были и при отравлении 2020 года, но тогда Навальный потерял сознание, был введён в искусственную кому и долго лечился.

Слежка, как отмечается, скорее всего, прекратилась в конце 2017 года, потому что известные расследователям сотрудники ФСБ перестали сопровождать Навального в поездках. При этом "Досье" не исключает, что, возможно, эту группу на некоторое время сменили офицеры, которые пока не были раскрыты. Кроме того, ЦИК запретил Навальному принимать участие в президентских выборах, и Навальный стал реже ездить по стране.