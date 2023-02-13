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"Досье": Путин всё чаще ездит на бронированном спецпоезде

Президент России Владимир Путин всё чаще путешествует не на самолётах, а на поезде. Для своих поездок он использует бронированный спецсостав, - утверждается в расследовании центра "Досье".

Как говорится в расследовании, спецпоезд построили ещё в 2015 году, однако регулярно Путин начал им пользоваться во второй половине 2021 года - именно тогда российская армия начала подготовку к вторжению в Украину. "Досье" ссылается на не названного по имени знакомого Путина и источник, близкий к Администрации президента.

"Выезд поезда может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае»", — цитирует "Досье" своего собеседника. Утверждается, что состав используется в том числе по соображениям секретности, поскольку передвижение президентского самолёта можно отследить при помощи онлайн-сервисов, а для поездов такого сервиса нет.

Фото поезда снаружи никогда не публиковалось, как и фото Путина в поезде. Спецпоезд главы государства визуально почти не отличим от других составов РЖД, однако у него всё же есть ряд характерных особенностей. В расследовании "Досье" публикуются фотографии состава, которым предположительно может пользоваться президент. На вагонах изображена эмблема компании "Гранд Сервис Экспресс". Эта фирма, как утверждается, связана с другом Путина — Юрием Ковальчуком.

Среди особенностей поезда то, что президентские вагоны бронированы, а расписание поездов "корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок". В спецпоезд обязательно входят вагон для президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи, - говорится в расследовании. От обычных поездов спецсостав можно отличить по антеннам спецсвязи. Также, как утверждается, его тянут сразу три локомотива.

Специальным бронированным поездом в своих поездках в Китай и Россию пользовался руководитель КНДР Ким Чен Ын.

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