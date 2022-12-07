"Досье": Путин может быть владельцем офшора, куда вывели более $1 млрд 

Владимир Путин с высокой долей вероятности мог получить через подставное лицо 1 миллиард 120 миллионов долларов от перепродажи газовой компании "Ямал СПГ", вывести их в панамский офшор и купить на часть этих денег яхту, утверждает в своём расследовании центр "Досье".

В материале центра говорится, что в начале нулевых однокурсник Путина по юридическому факультету СПбГУ Виктор Харин сделал ещё одного друга президента России, Петра Колбина, номинальным владельцем компании "Разноэкспорт". В 2003-м году компания приобрела фирму "ЯмалИнвест", которая занималась поставками оборудования для "Газпрома". Позже Колбин стал одним из трёх акционеров компании "Ямал СПГ" - крупного предприятия по добыче и переработке сжиженного природного газа, строительство которого курировал лично Путин.

Колбину, как отмечает "Досье", принадлежали 25,1 % акций "Ямал СПГ". Двумя другими акционерами были компания "Новатэк", принадлежащая миллиардеру Леониду Михельсону (она владела 51% акций), и близкий к Владимиру Путину миллиардер Геннадий Тимченко, который также с детства дружил с Колбиным (в его руках были 23,9% ценных бумаг). В 2011 году доли Колбина и Тимченко были выкуплены, при этом деньги с этой продажи - те самые 1,12 млрд долларов - достались панамскому офшору Колбина Mischositos Investment S.A.

Расследователи центра "Досье" считают, что бенефициаром панамской компании, с высокой долей вероятности, является сам президент России. Именно Mischositos Investment S.A оплачивала постройку 82-метровой яхты Graceful стоимостью около 100 миллионов долларов, маршрут которой неоднократно совпадал с поездками Путина в 2018-м году. Также эту яхту часто видели в окрестностях Сочи, где располагается резиденция президента "Бочаров Ручей", и возле его предполагаемого дворца на мысе Идокопас.

Отмечается, что официальный владелец яхты - компания "Аргумент", соучредителями которой являются глава управления делами президента России Александр Колпаков и начальник воинской части 1473 Федеральной службы охраны РФ Олег Кузнецов. В одном из расследований Алексея Навального говорилось, что жёны Колпакова и Кузнецова владели фирмой, занимавшейся строительством предполагаемого дворца Путина в Геленджике.