"Досье": за Навальным следили частные детективы. Вероятно, по заказу ФСБ

За оппозиционером Алексеем Навальным, помимо сотрудников ФСБ, перед его отравлением следили частные детективы из агентства "Тень", расположенного в Рязани. Это утверждается в расследовании центра "Досье".

Наружное наблюдение за Навальным вплоть до дня его отравления в Томске - 20 августа 2020 года - осуществляли сотрудники "Тени", которые ранее служили в ныне упразднённой Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, пишет "Досье". Как говорится в расследовании, в числе основных заказчиков детективного агентства фигурируют крупнейшие российские госкорпорации. Также среди них упоминается начальник Научно-технической службы (НТС) ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев, в ведении которого, как утверждается, находится Институт криминалистики ФСБ, где, согласно многочисленным расследованиям, разрабатывались яды и сотрудники которого участвовали в отравлении Навального.

Сотрудники "Тени", как пишет "Досье", помимо прочего посещали Калинград, где, как утверждает Навальный, небольшой дозой "новичка" была отравлена его жена, а также следили за оппозиционером за рубежом.

"Досье" приводит имена тех, кто следовал за Навальным в его поездках. Это некие Александр Борзунов, Александр Зарубин, Андрей Маликов и Вячеслав Ромашин. Все они названы сотрудниками агентства "Тень". Незадолго до отравления Навального двое из этой четвёрки, как утверждается, следили и за его сотрудницей Марией Певчих.

Как видно из данных об авиаперелетах, детективы из "Тени" сопровождали Алексея Навального и его семью как минимум в шести поездках, в том числе в 2019 году в Таиланд. Тогда сам Навальный писал, что обнаружил за собой наблюдение.

Двое сотрудников агентства, которые, как утверждается, следили за оппозиционером, сказали центру "Досье", что это ошибка.

В расследовании содержится предположение, что частные детективы могли следить за Навальным в сотрудничестве с ФСБ, фактически по её заказу. О том, могли ли быть сотрудники "Тени" причастны непосредственно к отравлению, в расследовании не говорится.