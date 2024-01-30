"Досье": жена члена Совбеза, главы РАН имеет долю в британской компании

Жена недавно включенного в состав Совета безопасности России президента Российской академии наук Геннадия Красникова Светлана имеет долю в британской компании Preferred Management Limited, выяснил центр "Досье".

Светлане Красниковой, её сестре Ларисе Соколовой и матери Татьяне Дьяковой принадлежит треть британской компании. Через эту и другие фирмы они контролируют 33% акций компании "Энергогарант", которая является одним из крупнейших российских страховщиков.

В отчете за 2021 год (последние доступные бумаги) сказано, что стоимость активов "Энергогаранта" более 22 миллиардов рублей, а выручка от страховых премий — около 16 миллиардов.

Компания "Энергогарант" появилась в начале 1990-х годов для страхования объектов РАО ЕЭС, которую тогда возглавлял отец Светланы Красниковой - Анатолий Дьяков . После его смерти долей в "Энергогаранте" продолжала владеть его семья, в том числе дочь - Светлана Красникова.

Геннадий Красников, утверждает "Досье", не просто муж совладелицы бизнеса, он лично был вовлечен в дела "Энергогаранта". В документе указано, что в 2011 году Красников, формально не занимающий никаких постов в компании, фактически обсуждал дальнейшую судьбу этого бизнеса наравне с акционерами. А в 2013–2016 годах он имел и официальный пост — входил в совет директоров "Энергогаранта", говорится в расследовании,

Кроме того, эта компания, как отмечается в публикации "Досье", имеет тесные связи с ФСБ. В 2003 году "Энергогарант" стал соучредителем "Военно-спортивного фонда", который находится в комплексе зданий ФСБ, и спонсировал мероприятия фонда. Главой фонда был тогдашний замдиректора ФСБ Виктор Комогоров, после ухода на пенсию он стал советником гендиректора "Энергогаранта", пишут расследователи.

На данный момент Красников — единственный член Совета безопасности России против которого не ввели никаких санкций. Однако, как отмечают расследователи, для британских властей участие в Совете безопасности России— уже достаточный повод отправить человека под санкции, поэтому внесение Красникова в санкционный список вопрос ближайшего времени, пишет "Досье".