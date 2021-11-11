"...Или право имею?" Достоевский предсказал XXI век

"А у кого есть догадки, почему они 200 лет Федор Михалыча на тормозах спустили? Мне кажется, Москву бы очень украсили растяжки типа "Тварь я дрожащая или право имею", "Вы и убили-с" и "Или мне чаю не пить", - написал сегодня на своей странице в Фейсбуке поэт Алексей Цветков о почти незамеченном в России двухсотлетии со дня рождения писателя Федора Достоевского.

В сегодняшнем выпуске информационного дайджеста "Время Свободы" о значении творчества Достоевского рассуждает историк литературы Дмитрий Бак.

Среди других тем - продолжающийся кризис на границе Беларуси с Литвой и Польшей и предложение депутата Бундестага обратиться к Украине с просьбой временно разместить у себя беженцев с Ближнего Востока.

"Аэрофлоту", по данным агентства Блумберг, угрожают, среди других авиакомпаний, санкции ЕС за причастность к переправке беженцев в Беларусь. В Москве эту причастность категорически отрицают и обещают в ответ закрыть российское воздушное пространство для самолетов европейских компаний.

Комиссия по политическим правам Совета по правам человека потребовала освободить из СИЗО тяжелобольного ректора Шанинки Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве. Специальная статья УПК запрещает помещение под стражу по "экономическим делам", а преследование Зуева - попытка расправиться с популярным негосударственным вузом, считают авторы заявления СПЧ.

Очередное дело по обвинению в госизмене, возбужденное российскими властями, на этот раз в аннексированном Крыму, отличается от многих других подобных дел. Под арест попал бывший мэр Симеиза Юрий Ломенко, известный своей пророссийской позицией. Бывший член украинской Партии регионов и обладатель награды Госдумы России. Что это? Действительно шпионаж в пользу России? "Наезд" на главу Крыма Аксенова, чьи соратники все чаще оказываются за решеткой? Неподеленный участок набережной в Форосе?

Вопрос дня сегодня: Актуальна ли для вас сформулированная Достоевским дилемма "Тварь я дрожащая или право имею?"