Доцента петербургского вуза обвинили в дискредитации из-за аватарки

Преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения Дмитрия Буракова задержали полицейские и доставили в суд. Ему вменяют административную статью о дискредитации армии.

Поводом для задержания стала аватарка на странице в социальной сети "ВКонтакте", на которой изображён трезубец на фоне украинского флага и пацифистское высказывание. Как сообщает "Фонтанка", из протокола полиции следует, что Бураков "размещал информационный материал: на месте изображения фотографии профиля размещено изображение национального герба Р. Украина". Как уточняет РБК, полицейские задержали доцента прямо на рабочем месте в аудитории вуза.

По статье о дискредитации российской армии Буракову грозит административный штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. "Я согласен, разумеется, с тем, что указанное мною размещено. Умысел дискредитации отвергаю", – цитирует "Фонтанка" Буракова.