Доцента петербургского вуза обвинили в дискредитации из-за аватарки

Преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения Дмитрия Буракова задержали полицейские и доставили в суд. Ему вменяют административную статью о дискредитации армии.
Поводом для задержания стала аватарка на странице в социальной сети "ВКонтакте", на которой изображён трезубец на фоне украинского флага и пацифистское высказывание. Как сообщает "Фонтанка", из протокола полиции следует, что Бураков "размещал информационный материал: на месте изображения фотографии профиля размещено изображение национального герба Р. Украина". Как уточняет РБК, полицейские задержали доцента прямо на рабочем месте в аудитории вуза.
По статье о дискредитации российской армии Буракову грозит административный штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. "Я согласен, разумеется, с тем, что указанное мною размещено. Умысел дискредитации отвергаю", – цитирует "Фонтанка" Буракова.
- С начала марта 2022 года по конец марта 2024 в российские суды поступило 9 098 протоколов о дискредитации армии, следует из данных судов, собранных "Медиазоной". "Фейками" и дискредитацией российские суды признают фактически любую информацию о войне в Украине, которая противоречит официальной позиции Кремля. Как минимум половину приговоров по делам о так называемых фейках об армии суды вынесли из-за высказываний об убийстве мирных жителей Украины российскими военными.
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