DOXA: студентам СПбГУ предложили поучаствовать в "каруселях"

Студентам Санкт-Петербургского государственного университета предложили за 15 тысяч рублей участвовать в "каруселях" и фальсифицировать результаты голосования , вбрасывая бюллетени за "Единую Россию" на выборах в Законодательное собрание Петербурга. В частности, в округе, где баллотируется депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский и двое его "двойников". Об этом сообщает DOXA.

По данным издания, студент факультета политологии СПбГУ Владислав Дубровский предлагал учащимся в личных сообщениях и студенческих чатах поработать с 17 по 19 сентября якобы наблюдателем на выборах и "проголосовать за определенного кандидата" сразу на 12 избирательных участках за день. В распоряжении DОХА есть скриншоты переписок с подобными предложениями.

"Вас вместе с другими гражданами РФ развозят по избирательным участкам (в день — 12), где Вы должны проголосовать за определенного кандидата", — написал Дубровский.

Корреспондент DOXA связалась с Дубровским, чтобы узнать подробности, Он направил её к некоему Владимиру Кукелю, который рассказал, что вбрасывать бюллетени необходимо будет за кандидата от "Единой России", главу комитета по социальной политике Петербурга Александра Ржаненкова. В этом же округе баллотируется депутат Законодательного собрания от партии "Яблоко" Борис Вишневский и двое его "двойников". Запись телефонного разговора журналистки с Кукелем опубликована в телеграм-канале DOXA.

Студенты, сообщившие изданию о предложении стать участниками "каруселей", пожаловались на Владислава Дубровского в комиссию университета по этике с требованием дать оценку его действиям.

В начале недели избирком Петербурга отклонил жалобу депутата Вишневского на бюллетени с "двойниками", несмотря на требования главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, которая назвала возникшую ситуацию "позорищем" и "издевательством над избирателями".

Также на этой неделе в сети появились аудиозаписи с тренинга наблюдателей "Единой России" в Хакасии и с совещания по выборам в Госдуму в Королеве, где обсуждались будущие фальсификации.