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"Дождь": срочников перебрасывают на границу с Украиной

Матери военнослужащих срочной службы из Ленинградской области рассказали, что их сыновей собираются отправить на "укрепление границы" с Украиной или уже отправили в приграничные районы Белгородской области. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

По словам матерей, как минимум пятерых срочников, служащих в 25-й мотострелковой бригаде в городе Луга, перебросили в воинскую часть под Каменкой, чтобы подготовить к отправке в Белгородскую область.

Большую часть солдат, по словам их родных, отправят в район города Валуйки в среду или в четверг. В приграничные районы планируют отправить от 200 до 400 срочников. Все они были призваны на службу в июле 2022 года и не успели пройти учебную трехмесячную подготовку.

Некоторым из них уже предложили подписать контракт и отправиться воевать в Украину, рассказала телеканалу мать одного из срочников.

При этом на границе с Украиной уже находятся срочники Таманской и Кантемировской дивизий. Мать одного из них, Ирина Курдюкова, рассказала "Дождю", что сыну сказали об отправке в Белгородскую область 15 июля, а на следующий день он был уже там. По словам Курдюковой, ее сын несколько раз попадал под обстрелы со стороны ВСУ.

О том, что российских военнослужащих срочной службы уже не первый месяц перебрасывают к границе с Украиной, рассказала изданию"Холод" ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.

По её словам, бригады находятся и в Белгороде, и в Брянске, и в Воронеже, но юридической проблемы тут нет, так как находятся они все ещё на территории России, подчеркнула Мельникова. Поэтому несмотря на обращения родственников солдат, которых перебросили под Белгород, где бывают обстрелы, у организации нет законных оснований для жалоб, сказала секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.

  • Российские власти неоднократно подчёркивали, что в так называемой спецоперации должны участвовать только офицеры и контрактники. Минобороны, однако, признало, что в боях – как утверждается, по вине командиров – участвовали и срочники. Известно также об участии матросов срочной службы в действиях Черноморского флота, причём некоторые из них числятся пропавшими без вести после гибели крейсера "Москва". Родственники погибших сообщали также о случаях подписания контрактов солдатами срочной службы вскоре после призыва.

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