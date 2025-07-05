Дрон сбросил пакет с краской на здание российского торгпредства в Швеции

Российская дипмиссия в Швеции сообщила о новом нападении в ночь на 5 июля на здание российского торгового представительства в стране.

"Около 3:30 представительство подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущая такая атака произошла 17 июня", - приводит "Интерфакс" сообщение в телеграм-канале посольства РФ в Стокгольме.

В российской дипмиссии отметили, что "подобные нападения на посольство и торгпредство России продолжаются более года". Также утверждается, что российские дипломаты "неоднократно обращались к шведской полиции и в МИД Швеции с призывами пресечь атаки", но результатов нет.

В январе полиция в Стокгольме задержала мужчину, который врезался на автомобиле в ворота шведского посольства, напоминает "Немецкая волна". После инцидента российское посольство заявило, что подозреваемым является "постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины", который хорошо известен как посольству, так и местной полиции. В заявлении отмечалось, что этот человек уже совершал схожие акции в 2015 и 2018 годах, после чего "был признан психически неадекватным" и "направлялся шведскими властями на соответствующее лечение".