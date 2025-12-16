Дрон ударил по девятиэтажному дому в Запорожье. Есть раненые

В ночь на 16 декабря российский беспилотник атаковал девятиэтажный жилой дом в центре Запорожья, ранены три человека. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В доме загорелись четыре квартир на 5 и 6 этажах на площади 120 кв. метров. Пожар ликвидирован. Психологи ведомства оказали помощь 10 людям.

По данным главы областной администрации Ивана Федорова, к специалистам, работающим на месте удара, обратились 49 человек. Они сообщили о разрушении или повреждении жилья. 19 из них, по словам Федорова, льготники, люди с инвалидностью, вынужденные переселенцы и жители, получающие государственную поддержку.

В Запорожском районе, по данным Федорова, дрон атаковал движущийся микроавтобус – пострадавших нет.

Всего за ночь Россия ударила по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 97 дронами разных типов. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, 63 беспилотника были нейтрализованы.