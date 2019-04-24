Власти США разрешили доставку посылок беспилотниками

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предоставило разрешение компании Wing Aviation осуществлять доставки посылок беспилотниками на территории страны. Это первый сертификат такого вида в США.

Wing Aviation является частью корпорации Google. Первые доставки беспилотниками будут производиться на территории двух городов в штате Вирджиния после того как деятельность Wing Aviation будет согласована с местными властями.

В Австралии, где компания проводит испытания с 2014 года, беспилотники Wing Aviation доставляют кофе, фаст-фуд, лекарства и бытовые мелочи. Коммерческие услуги в Вирджинии, вероятно, будут аналогичными. Другие компании, такие как Uber и UPS тоже пытаются получить сертификаты FAA на такую же деятельность.

Получение сертификата авиаперевозчика означает, что Wing Aviation может начать взимать плату с клиентов плату за содержимое доставок. Изменение статуса также означает, что компания сможет использовать беспилотники в густонаселенных городских районах.

Однако у широкого распространения почтовых дронов есть немало препятствий. Многие жители Австралии в районах, где осуществлялась деятельность Wing Aviation, жаловались на громкий шум пропеллеров. Ситуация доходила до того, что некоторые из них просто стали проводить меньше времени на улице. По описаниям очевидцев, шум пропеллеров беспилотников сравним со звуком бензопилы. Помимо звука, конфиденциальность также является проблемой, особенно с учетом того, что Wing Aviation является подразделением корпорации Google.

Wing Aviation надеется начать свою деятельность в Вирджинии до конца года. В планах - начало доставок беспилотниками в Финляндии.