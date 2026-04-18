Дроны атаковали Ленинградскую, Самарскую и другие области России

В Ленинградской области в районе порта Высоцк после атаки беспилотников произошёл пожар, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, над регионом сбили 27 дронов, пострадавших нет.

В Самарской области беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске. В здании выбиты стёкла, пациентов и новорождённых перевели в другие медучреждения. Губернатор Вячеслав Федорищев также сообщил об атаках на промышленные объекты в Сызрани и Новокуйбышевске.

В аннексированном Севастополе, по данным губернатора Михаила Развожаева, загорелся резервуар с остатками топлива в районе Казачьей бухты. В Краснодарском крае произошёл пожар на территории нефтебазы в Тихорецке.

В Воронеже повреждён строящийся жилой дом, сообщил губернатор Александр Гусев. В Курской области, по словам главы региона Александра Хинштейна, за сутки сбили 46 беспилотников.

На фоне атак ряд аэропортов временно ограничивал приём и отправку рейсов, в том числе Внуково и Пулково.

Минобороны России заявило об уничтожении 258 беспилотников над регионами страны, а также над Чёрным и Азовским морями. По данным ведомства, дроны сбили над аннексированным Крымом, Краснодарским краем и рядом областей, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Ростовскую, Самарскую, Ленинградскую и другие.