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Дроны атаковали нефтехранилище и морской порт в Краснодарском крае

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Пожар на нефтебазе "Таманьнефтегаз", возникший в результате атаки дронов в ночь на 13 июня
Пожар на нефтебазе "Таманьнефтегаз", возникший в результате атаки дронов в ночь на 13 июня

В ночь на субботу ВСУ нанесли удары по нескольким портам Краснодарского недалеко от моста в аннексированный Крым.

Как свидетельствуют данные сервиса NASA FIRMS, в очередной раз атаковано предприятие "Таманьнефтегаз" в поселке Волна. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также сообщил в телеграм-канале о пожаре на морском терминале в порту Темрюк. По его словам, в результате "падения обломков беспилотника" погиб один человек, трое пострадали.

Минобороны России отчиталось о сбитии 177 украинских дронов в ночь на 13 июня, в том числе над Краснодарским краем. Независимого подтверждения этой цифры нет.

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