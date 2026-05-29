Дроны атаковали промышленные объекты в Ярославле и Волгограде

В ночь на 29 мая украинские беспилотники атаковали завод синтетического волокна в городе Волжский Волгоградской области.

Погиб 60-летний мужчина, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Позднее стало известно, что 55-летняя женщина, которая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, скончалась. Еще один человек пострадал.

После падения обломков дронов, по словам Бочарова, также зафиксированы возгорания на "объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда".

По данным Astra, в Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Это как минимум десятая атака на этот НПЗ после начала российского вторжения в Украину.

В Ярославской области беспилотники нанесли удар по промышленным объектам по хранению топлива, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, возгорание ликвидируют специальные службы, никто не пострадал.

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно останавливали. Astra указывает, что в районе выезда из Ярославля по Московскому проспекту и Юго-Западной окружной расположена промзона, где находятся НПЗ ПАО "Славнефть-ЯНОС", нефтебаза "Спецторг Плюс", битумный завод, ТЭЦ-3 и другие промышленные объекты.

Украинский мониторинговый канал Supernova+ пишет, что горят два резервуара нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3".

В Темрюке Краснодарского края из-за в результате атаки беспилотников произошло возгорание на территории морского порта, сообщает оперативный штаб региона. По предварительной информации, никто не пострадал.

Минобороны России отчиталось о 208 сбитых украинских дронах над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Ярославской областями, а также Краснодарским краем, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря.