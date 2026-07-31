Дроны атаковали склады Wildberries под Волгоградом и в Татарстане

Украинские беспилотники в ночь на 31 июля атаковали логистический центр Wildberries и нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области, а также ещё один склад Wildberries в Татарстане.

Волгоградская область

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о "массированной" атаке дронов на объекты в регионе. По его словам, повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частный дом в Красноармейском районе. Губернатор сообщил о пяти пострадавших и признал попадания беспилотников. "Были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе", – говорится в его сообщении.

В Wildberries подтвердили информацию о возгорании на волгоградском складе. По предварительным данным компании, во время атаки никто не пострадал.

Украинские мониторинговые телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+, а также Astra публикуют кадры пожара, предположительно, на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейшем производителе нефтепродуктов в южной части России. В 2025 году он переработал 13,7 млн тонн нефти, что составляет около 5% от общего объема переработки в стране. ВСУ не раз атаковали предприятие. После украинской атаки в конце мая НПЗ приостанавливал работу.

Татарстан

Кроме того, телеграм-каналы сообщают об атаке на логистический объект Wildberries в Зеленодольске. Согласно опубликованным в сети кадрам, после атаки зафиксировано небольшое задымление, но масштабного пожара не произошло. Местные сообщали также о взрывах в Казани.

Впоследствии в Wildberries сообщили, что склад в Зеленодольске "работает штатно", а местные власти заявили, что атаку беспилотников удалось отразить.

Ростовская область

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об одной пострадавшей в результате атаки на многоквартирный дом в городе Гуково. По его словам, произошло разрушение межэтажных перекрытий, жители дома эвакуированы. В Батайске из-за "падения обломков" дронов повреждены частные дома и здание магазина, в Ростове произошло возгорание лесопосадки, написал он.

Минобороны России отчиталось о 371 сбитом украинском дроне над рядом регионов, в том числе Татарстаном и Дагестаном. Независимых данных нет.