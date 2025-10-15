Дроны РФ ударили по Черниговской и Днепропетровской областям

Российские войска в ночь на 15 октября ударили по Украине 115 беспилотниками, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Из них были, как сообщается, сбиты 86.

В Павлограде, Каменском и Славгородской общине в Днепропетровской области в результате атаки возникли пожары, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Повреждены объекты энергетики, транспортная и промышленная инфраструктура, пострадал один человек.

В Черниговском районе, по сообщению властей, из-за падения беспилотника произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры. В Новгород-Северском районе – дрон попал в жилой дом. Никто не пострадал.

В результате обстрелов прифронтовых регионов - Донецкой, Херсонской и Запорожской областей - за минувшие сутки были убиты 5 человек, не менее 19 были ранены. Об этом заявили местные власти.