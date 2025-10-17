Дроны ударили по Крыму: горит нефтебаза, повреждены подстанции

Украинские беспилотники в ночь на 17 октября атаковали объекты в аннексированном Крыму. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о повреждении нескольких электроподстанций в результате атаки дронов, в результате чего часть полуострова осталась без света. "Подробнее о времени окончания проведения ремонтных работ и подачи электричества будет сообщено позже", - написал Аксёнов.

Местные жители публикуют видео пожара в поселке Гвардейское Симферопольского района. Украинский телеграм-канал Supernova+ пишет, что горит нефтебаза, принадлежащая ООО "Кедр" (сеть АЗС ATAN). Эта компания, по данным Крым.Реалий, владеет крупнейшей на полуострове сетью АЗС и парком бензовозов. Официально информация об ударе по нефтебазе не подтверждена.

Минобороны России заявило о 32 сбитых украинских беспилотниках над Крымом.

В ночь на 17 октября ограничения на полёты вводили в более чем 10 аэропортах в Европейской части России, в том числе в Сочи. Власти города заявили об отражении атаки дронов и ракет, над городом звучали взрывы.

Пока нет сообщений о каком-либо ущербе.

Украинские военные удары пока не комментировали.