Украинские дроны в ночь на 23 февраля атаковали промзону в Альметьевске, в Татарстане. В результате падения обломков сбитых беспилотников возник пожар. Люди не пострадали, "ведется работа по ликвидации последствий". Об этом заявили местные власти, не уточняя подробностей.

Astra и украинские мониторинговые телеграм-каналы пишут, что удар был нанесён по нефтеперекачивающей станции у села Калейкино. Станция принадлежит компании "Транснефть — Прикамье". Это крупный узел в магистральной системе трубопроводов.

В Белгороде и Белгородской области в результате обстрелов со стороны Украины начались перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в жилые дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Вечером 22 февраля он заявил о массированном ракетном обстреле Белгорода и Белгородского округа со стороны ВСУ. По словам Гладкова, серьёзно повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Утром 23 февраля Гладков уточнил, что в ходе атаки применялись ракеты и беспилотники, и назвал прошедшие сутки "достаточно большим очередным испытанием для всей Белгородской области".

В Белгороде в результате атаки дрона на частный дом пострадала местная жительница. Повреждено остекление двух многоквартирных домов, фасад социального объекта и кровли частных домовладений. В Воронеже обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетики, в двух районах города наблюдались кратковременные проблемы с энергоснабжением, сообщил губернатор Александр Гусев.

В Ростовской области беспилотники сбиты в четырёх районах, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Аэропорты Москвы, Самары, Ульяновска, Калуги, Саратова, Пензы и Ярославля временно не принимали и не отправляли самолёты.

Минобороны России утром 23 февраля в своей сводке отчиталось, что за ночь были сбиты 152 украинских беспилотника.