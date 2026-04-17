Дроны вместо футбола. Крым стал полигоном операторов БпЛА

БпЛА-бум в аннексированном РФ Крыму – это угроза для материковой Украины, убеждены в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По словам российского главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе налажен полный цикл подготовки пилотов дронов. На Крымском полуострове россияне также производят модели беспилотников, используемые в войне против Украины.

Отбор кадров для пополнения резерва армии РФ начинается в школах Крыма. За неделю, по словам крымских чиновников, базу "взлет-посадка" изучают сотни детей.

"В прошлом году у нас прошел проект в восьми школах: семь из них находятся в Симферополе, а одна – в Симферопольском районе. Это был проект "Беспилотные технологии", финалом которого стал Кубок. В рамках этой программы обучение прошли 192 школьника: всего за неделю ребята освоили необходимые навыки и начали летать", – рассказал в эфире ток-шоу Даниил Лунёв, советник директора "Крымского исследовательского института беспилотных технологий" по патриотическому воспитанию.

Учеников средних классов приобщают к дроноводству, операторскому управлению БпЛА, через игры. В Крыму вовсю раскручивают "Лигу дронов" – это своего рода гонки беспилотников.

"В Крыму создана замкнутая система: пока студенты только входят в профессию, школьники уже соревнуются в рамках "Лиги дронов". С февраля в Крыму открывается первая в России регулярная "Лига дронов", где участники будут состязаться друг с другом по аналогии с футболом. Программа рассчитана на полгода и включает восемь туров", – говорит директор "Крымского исследовательского института беспилотных технологий" Игорь Бойко.

На такую работу российских властей с крымскими детьми обратили внимание в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Безусловно, это серьезная угроза, так как мы понимаем, как именно Россия готовит подрастающее поколение. Со времен Советского Союза – с его организациями октябрят, пионеров и комсомольцев – в системе воспитания молодежи мало что изменилось. Они действуют по старым лекалам, внушая детям, что Россию и, в частности, временно оккупированный Крым окружают враги, готовые к нападению, и поэтому необходимо "защищать свою родную землю", – говорит представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

Также опасность для материковой Украины несут профессиональные школы операторов БпЛА в Крыму, которые обучают студентов крымских вузов, – считает авиаэксперт Валерий Романенко.

"Крым всегда был ключевой зоной подготовки пилотов военно-воздушных сил, так как там больше всего солнечных дней в году. На полуострове традиционно располагалось максимальное количество летных школ и испытательных центров – достаточно вспомнить [поселки] Качу или Кировское. Это представляет серьезную опасность, поскольку погодные условия позволяют вести обучение пилотов практически непрерывно в течение всего года", – убежден авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Национальной академии наук Украины Валерий Романенко.

Как со школьниками, так и со студентами работают преимущественно военнослужащие армии РФ – участники вторжения в Украину. Это насильственная милитаризация крымских детей, убеждены в организации Save Ukraine, которая возвращает украинских детей с оккупированных территорий, в том числе и из аннексированного Крыма.

"Помимо того, что инструкторы обучают детей владению оружием и искусству убивать, они также прививают им ненависть к украинцам, транслируя собственные убеждения. Они внушают молодежи мысль, что убийство украинца – это "подвиг" и необходимая мера", – рассказывает руководитель юридического департамента благотворительного фонда Save Ukraine Мирослава Харченко.

Из открытых источников известно, что производством БпЛА в Крыму занимается компания "Робоавиа". Одно из их детищ – БпЛА "Сарыч-2". Об этом дроне известно больше, его уже сбивали украинские военные, в частности бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

При условии, что "Сарыч-2" не модернизировали, объясняет Валерий Романенко, ничего необычного в нем нет. В тыл такой дрон не залетит, убеждает эксперт.

"Это легкий дрон на электромоторе. Причем, что примечательно, здесь установлен тянущий электромотор – он всегда обеспечивает лучшие характеристики по сравнению с толкающим. Потолок стандартный для разведывательного аппарата – 5 километров. Для подобных моделей ключевой показатель – продолжительность полета: судя по плоскому фюзеляжу, она составляет максимум 2–3 часа. Таким образом, это типичный беспилотник ротного или, максимум, батальонного уровня», – говорит Валерий Романенко.

Крымский дрон "Сюрприз-Про" пока замечен лишь на нескольких фотографиях 2023 года. Его недостаток, говорят эксперты, заключается в дальности полета – всего 10 километров. Тогда как у оптоволоконных БпЛА – киллзона (радиус поражения – ред.) 50 километров.

"Это дрон, который мы называем "Баба-яга" – обычный квадрокоптер, в то время как мы для подобных целей уже используем и октокоптеры, и гексакоптеры. То, что этот аппарат может нести две 82-мм мины весом в 7 килограммов, преподносится ими как достижение. Однако наши дроны способны нести на порядок больше – до 70 килограммов", – объясняет Валерий Романенко.

Возможно, крымские дроны уже улучшены, но пока об этом неизвестно. В ГУР МО Украины называют три причины, зачем российским властям нужен БпЛА-бум в Крыму.

"Во-первых, им нужны люди: они стремятся к тому, чтобы каждый житель Крыма был настроен пророссийски. Фактически, уже с детского сада детей приучают к мысли, что Россия – это прежде всего ее армия. Во-вторых, Россия, безусловно, рассматривает Крым как стратегический военный плацдарм, который должен быть максимально насыщен вооружением. Это своего рода возвращение к советской модели, когда практически в каждом населенном пункте полуострова дислоцировалась воинская часть, отвечавшая за тот или иной участок", – отмечает представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

В третьих, убеждают в украинской разведке, хоть какой-то военно-промышленный комплекс призван создать рабочие места и помочь дотационной экономике аннексированного Россией Крыма.